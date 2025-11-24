गुजरात के इस जिले में देर रात आया भूकंप! डर के मारे घरों से बाहर निकले लोग

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमवार (24 नवंबर) तड़के आए भूकंप ने लोगों की नींद तोड़ दी. भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) गांधीनगर के अनुसार सुबह 03:06 बजे क्षेत्र में 3.0 तीव्रता का हल्का भूकंप दर्ज किया गया. भले ही इसकी तीव्रता कम थी, लेकिन कई इलाकों में महसूस हुए झटकों ने लोगों में दहशत फैलाने का काम किया.

आईएसआर की रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप का केंद्र तलाला (सौराष्ट्र) से करीब 15 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित था. इसका भौगोलिक स्थान 21.188° उत्तरी अक्षांश और 70.546° पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया. भूकंप की गहराई कम होने के कारण कंपन आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए, जिसके बाद कई लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए.

शहर के सौराष्ट्र में देर रात भूकंप के झटके

तलाला और आसपास के गांवों में भूकंप के तुरंत बाद लोगों ने बाहर आकर एक-दूसरे से जानकारी साझा की. कई घरों में सो रहे लोग अचानक हड़बड़ाकर जागे और घर छोड़ते समय डर की वजह से अपने बच्चों व बुजुर्गों को साथ लेकर बाहर जमा हो गए. हालांकि, संबंधित विभाग द्वारा बाद में लोगों को आश्वस्त किया गया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता कम थी और आफ्टरशॉक्स (दूसरे झटके) की कोई जानकारी नहीं मिली है.

नुकसान या किसी के हताहत होने की नहीं है खबर

अभी तक किसी भी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. न ही किसी इमारत में दरारें आने या संरचनात्मक क्षति की कोई रिपोर्ट सामने आई है. फिर भी, स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ इलाकों में निरीक्षण कराया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. सौराष्ट्र क्षेत्र भूगर्भीय रूप से भारत के उन हिस्सों में शामिल है जहां हल्के भूकंप समय-समय पर आते रहते हैं. पिछले कुछ वर्षों में यहां कई कम तीव्रता के भूकंप महसूस किए गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 3.0 तीव्रता का भूकंप सामान्य श्रेणी में आता है, जो आमतौर पर किसी बड़े नुकसान का कारण नहीं बनता.

घबराए लोग घरों से बाहर निकले

स्थानीय निवासियों का कहना है कि देर रात के भूकंप ने उन्हें कुछ पल के लिए जरूर डरा दिया, लेकिन जब किसी बड़े झटके की सूचना नहीं मिली, तो लोग धीरे-धीरे वापस अपने घरों में लौट आए. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें. सौराष्ट्र में भूकंप के बाद हालात सामान्य हैं और जनजीवन तेजी से पटरी पर लौट रहा है.

