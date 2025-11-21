गुजरात: 'SIR में काम करते-करते थक गया हूं, मेरे से अब...', काम के दबाव में एक और BLO ने दी जान

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार में शिक्षा जगत को झकझोर देने वाली बेहद ही दुखद घटना सामने आई है. SIR और चुनाव से जुड़े काम के असहनीय बोझ और मानसिक तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और शिक्षक अरविंदभाई वाढेर ने खुदकुशी कर ली.

उन्होंने शुक्रवार (21 नवंबर) को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है. उन्होंने सुसाइड नोट में SIR का जिक्र किया है और इसी को अपनी जान देने के पीछे की वजह बताया है. उन्होंने लिखा है कि एसआईआर में काम करते-करते थक गया हूं.

कोडिनार के देवली गांव के रहने वाले और छारा कन्या प्राइमरी स्कूल में काम करने वाले टीचर वाढेर के सुसाइड से पूरे इलाके में हलचल मच गई है. अरविंदभाई वाढेर 2010 से टीचर के तौर पर काम कर रहे थे और अभी उन्हें BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) का काम सौंपा गया था. सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि वह SIR में काम करते-करते थक गए थे और इससे होने वाले बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया.

सुसाइड नोट में BLO ने क्या लिखा?

उन्होंने पत्नी को संबोधित करते हुए सुसाइड नोट लिखा है. शिक्षक के पास से मिले सुसाइड नोट में साफ-साफ लिखा गया है, ''मेरे से अब यह SIR का काम नहीं हो सकेगा. SIR में काम करते-करते थक गया हूं. तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना. मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूं, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गया हूं.''

एजुकेशन सिस्टम और प्रशासन पर गंभीर सवाल

इस घटना ने राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पढ़ाने के बजाय टीचर लगातार नॉन-एकेडमिक कामों, खासकर BLO के काम में लगे रहते हैं, जिसका एजुकेशन के काम पर बुरा असर पड़ रहा है. अभी हालत यह है कि, 'बच्चे टीचर को ढूंढते हैं, टीचर वोटर को ढूंढते हैं और वोटर वोटर लिस्ट में नाम ढूंढते हैं.''

पिछले तीन दिन में 2 टीचर की मौत

गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों में राज्य में यह दूसरी घटना है, जिसमें BLO के काम के बोझ के कारण किसी टीचर की मौत हुई है. तीन दिन में दो शिक्षकों की मौत से राज्य के शिक्षक संघों और राजनीतिक दलों का सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है. वहीं BLO के काम के खिलाफ शिक्षकों में काफी गुस्सा है.