हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात: 'SIR में काम करते-करते थक गया हूं, मेरे से अब...', काम के दबाव में एक और BLO ने दी जान

गुजरात: 'SIR में काम करते-करते थक गया हूं, मेरे से अब...', काम के दबाव में एक और BLO ने दी जान

SIR In Gujarat: गुजरात में कोडिनार के देवली गांव के रहने वाले और छारा कन्या प्राइमरी स्कूल में काम करने वाले टीचर और BLO अरविंदभाई वाढेर के सुसाइड से पूरे इलाके में हलचल मच गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Nov 2025 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार में शिक्षा जगत को झकझोर देने वाली बेहद ही दुखद घटना सामने आई है. SIR और चुनाव से जुड़े काम के असहनीय बोझ और मानसिक तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और शिक्षक अरविंदभाई वाढेर ने खुदकुशी कर ली.

उन्होंने शुक्रवार (21 नवंबर) को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है. उन्होंने सुसाइड नोट में SIR का जिक्र किया है और इसी को अपनी जान देने के पीछे की वजह बताया है. उन्होंने लिखा है कि एसआईआर में काम करते-करते थक गया हूं.

कोडिनार के देवली गांव के रहने वाले और छारा कन्या प्राइमरी स्कूल में काम करने वाले टीचर वाढेर के सुसाइड से पूरे इलाके में हलचल मच गई है. अरविंदभाई वाढेर 2010 से टीचर के तौर पर काम कर रहे थे और अभी उन्हें BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) का काम सौंपा गया था. सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि वह SIR में काम करते-करते थक गए थे और इससे होने वाले बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया.

सुसाइड नोट में BLO ने क्या लिखा?

उन्होंने पत्नी को संबोधित करते हुए सुसाइड नोट लिखा है. शिक्षक के पास से मिले सुसाइड नोट में साफ-साफ लिखा गया है, ''मेरे से अब यह SIR का काम नहीं हो सकेगा. SIR में काम करते-करते थक गया हूं. तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना. मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूं, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गया हूं.''

एजुकेशन सिस्टम और प्रशासन पर गंभीर सवाल

इस घटना ने राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पढ़ाने के बजाय टीचर लगातार नॉन-एकेडमिक कामों, खासकर BLO के काम में लगे रहते हैं, जिसका एजुकेशन के काम पर बुरा असर पड़ रहा है. अभी हालत यह है कि, 'बच्चे टीचर को ढूंढते हैं, टीचर वोटर को ढूंढते हैं और वोटर वोटर लिस्ट में नाम ढूंढते हैं.''

पिछले तीन दिन में 2 टीचर की मौत

गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों में राज्य में यह दूसरी घटना है, जिसमें BLO के काम के बोझ के कारण किसी टीचर की मौत हुई है. तीन दिन में दो शिक्षकों की मौत से राज्य के शिक्षक संघों और राजनीतिक दलों का सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है. वहीं BLO के काम के खिलाफ शिक्षकों में काफी गुस्सा है. 

Input By : रक्षा वाई पांड्या
और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 06:23 PM (IST)
Tags :
BLO Gir Somnath GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
बिहार
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Crypto Market Crash! Bitcoin और Ethereum में लगातार गिरावट | निवेशकों को $1 Trillion का नुकसान|
Infosys Buyback 2025: कितना Acceptance मिलेगा| ₹18,000 Cr का सबसे बड़ा Offer| Paisa Live
Post Office MIS: बस एक बार Invest करो हर Month Fixed Income लो| 100% Safe Govt Scheme| Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं बढ़ेंगे Health Insurance Premium! जानें नए नियम| Paisa Live
मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
बिहार
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
आलीशान घर...महंगी स्पोर्ट्स कारें, बेहद लैविश है कार्तिक आर्यन की लाइफ, बर्थडे पर जानें एक्टर की नेटवर्थ
आलीशान घर...महंगी स्पोर्ट्स कारें, बेहद लैविश है कार्तिक आर्यन की लाइफ, जानें नेटवर्थ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
हेल्थ
Migraine Trigger: माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget