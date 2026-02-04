एक्सप्लोरर
मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की सरकार से अपील, 'अब घर भी दे दो'
Majnu Ka Tila: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मजनू का टीला में रह रहे करीब 1000 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने DDA के बेदखली आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.
दिल्ली के मजनू का टीला स्थित शरणार्थी शिविर में रह रहे करीब 1000 पाकिस्तानी हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी बेदखली आदेश पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिससे वर्षों से वहां रह रहे शरणार्थी परिवारों को फिलहाल राहत मिल गई है. परिवारों का कहना है कि उन्हें कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार भारतीय निवासी बनाया गया अब बस सर छुपाने के लिए परमानेंट घर मिल जाए तो पुराने सारे कष्ट दूर हो जायेंगे.
