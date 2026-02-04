हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की सरकार से अपील, 'अब घर भी दे दो'

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 04 Feb 2026 04:43 PM (IST)
दिल्ली के मजनू का टीला स्थित शरणार्थी शिविर में रह रहे करीब 1000 पाकिस्तानी हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी बेदखली आदेश पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिससे वर्षों से वहां रह रहे शरणार्थी परिवारों को फिलहाल राहत मिल गई है. परिवारों का कहना है कि उन्हें कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार भारतीय निवासी बनाया गया अब बस सर छुपाने के लिए परमानेंट घर मिल जाए तो पुराने सारे कष्ट दूर हो जायेंगे.

सोना दास और उनकी पत्नी रानी ने एबीपी लाइव से बातचीत करते हुए कहा कोर्ट ने जरूर अभी DDA के आदेश पर रोक लगा दी है. लेकिन हर पल अपने सिर से छत जाने का डर बना रहता है. हमारा बड़ा परिवार है 4 बच्चे 2 बेटियां सभी पाकिस्तान में सिंधी उर्दू की पढ़ाई की और इस भाषा का प्रयोग भारत में नहीं के बराबर होता है.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लगातार वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ सरकार के नुमाइंदे जाति धर्म को लेकर सभी हिन्दुओं को बुरी तरह प्रताड़ित करते थे. धर्म की रक्षा और प्रताड़ना से बचने के लिए हमें वहां से अपने परिवार के साथ भारत के सर जमीन पर आना पड़ा. सोना दास की पत्नी रानी ने कहा कि 14 साल हो गये मेरे माता पिता की मौत होने पर भी हम लोग वहां नहीं जा पाए. 
Published at : 04 Feb 2026 04:29 PM (IST)
