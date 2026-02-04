मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की सरकार से अपील, 'अब घर भी दे दो'

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लगातार वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ सरकार के नुमाइंदे जाति धर्म को लेकर सभी हिन्दुओं को बुरी तरह प्रताड़ित करते थे. धर्म की रक्षा और प्रताड़ना से बचने के लिए हमें वहां से अपने परिवार के साथ भारत के सर जमीन पर आना पड़ा. सोना दास की पत्नी रानी ने कहा कि 14 साल हो गये मेरे माता पिता की मौत होने पर भी हम लोग वहां नहीं जा पाए.