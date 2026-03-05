हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR3 साल बाद 'आप' दफ्तर में उड़े खुशियों के रंग! क्लीन चिट के बाद केजरीवाल-सिसोदिया ने मनाई 'कट्टर ईमानदार' होली

3 साल बाद 'आप' दफ्तर में उड़े खुशियों के रंग! क्लीन चिट के बाद केजरीवाल-सिसोदिया ने मनाई 'कट्टर ईमानदार' होली

कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं संग होली मनाई. नेताओं ने "कट्टर ईमानदारी" की जीत का जश्न मनाया. इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 3 साल बाद खुशी का मौका आया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Mar 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली. "आप" पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर होली मिलन समारोह आयोजित हुआ था. तथाकथित शराब घोटाला मामले में आरोप मुक्त किए जाने की खुशी सभी नेताओं के चेहरे पर साफ झलक रही थी.

सभी ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर और गले लग कर होली पर्व के साथ-साथ कोर्ट में कट्टर ईमानदार साबित होने के लिए बधाई दी. इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने मनीष सिसोदिया के घर पर पार्टी के सभी साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ “कट्टर ईमानदार” होली मनाई. सच और संघर्ष के रंगों के साथ ऐसी ही आगे बढ़ते रहेंगे.

हमारे खिलाफ षडयंत्र रचा गया- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह रंगों का त्यौहार होली सबके जीवन में खूब सारे खुशियों के रंग लेकर आए, सबके परिवार को सारी खुशियां दे और सबको बहुत-बहुत खुश रखे. आम आदमी पार्टी और उसके पूरे नेतृत्व के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया था और एक षड्यंत्र रचा गया था. अब कोर्ट से यह साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और पार्टी के सभी नेता कट्टर ईमानदार हैं.

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि बीजेपी ने होली के मौके पर भी पूरी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खोली हुई हैं. सालों-सालों से त्योहारों के अवसर पर शराब की दुकानें बंद हुआ करती थीं, ताकि शराब पीकर लोग हुड़दंग ना करें. आज होली के मौके पर, जब कई सालों से दुकानें बंद रहा करती थीं, ऐसे में बीजेपी सरकार ने शराब की दुकानें खोलकर बहुत गलत किया है.

हमारी ताकत है ईमानदारी और जनता का भरोसा- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर दिल्ली समेत सभी देशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां, प्रेम और नई ऊर्जा भर दे. आप सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए. उनकी साज़िशों और झूठ के बीच भी आम आदमी पार्टी के रंग फीके नहीं पड़े हैं, क्योंकि हमारी ताकत है ईमानदारी और जनता का भरोसा. 

वहीं, "आप" पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सभी को होली के पवन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि त्योहार वही, रंग नया.“कट्टर ईमानदारी” का रंग है, फीका पड़ना इसकी आदत नहीं. इस बार की होली के जश्न में सिर्फ़ लाल-पीला-हरा नहीं, “क़ट्टर ईमानदारी” का रंग भी हवा में घुला. क्योंकि कुछ रंग चेहरे सजाते हैं और कुछ इतिहास लिखते हैं. चेहरे का रंग शाम तक उतर जाता है, पर अपनी ईमानदारी का रंग आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देगा. आप सबको होली की सच्ची, सादी और थोड़ी सी बेबाक शुभकामनाएं.

कार्यकर्ताओं ने तीन सालों से नहीं मनाई थी होली- सौरभ

उधर, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले करीब 3 साल से पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से होली नहीं मना पाए थे. पहले साल होली के वक्त मनीष सिसोदिया जेल में थे, क्योंकि वे 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हो गए थे, इसलिए 2023 में पार्टी ने होली नहीं मनाई. 2024 में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए थे, इसलिए उस साल भी उन लोगों ने होली नहीं मनाई. 2025 में छल, कपट, पैसे और वोट चोरी से बीजेपी ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हराया गया, इसलिए 2025 में भी पार्टी कैडर ने बहुत ज्यादा होली नहीं मनाई.

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि 3 साल बाद पार्टी कैडर, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खुशी का एक मौका आया है. बीजेपी सरकार ने शराब और आबकारी के नाम पर जो झूठे आरोप लगाए थे और जो षड्यंत्र रचा था, उस सबका भांडा फूट गया है और हमारे सभी नेता निर्दोष साबित हुए हैं. आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मिलकर होली मना रहे हैं. अंत में उन्होंने पूरी दिल्ली के लोगों को होली की शुभकामनाएं दीं.

Published at : 05 Mar 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Manish Sisodia AAP Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
3 साल बाद 'आप' दफ्तर में उड़े खुशियों के रंग! क्लीन चिट के बाद केजरीवाल-सिसोदिया ने मनाई 'कट्टर ईमानदार' होली
3 साल बाद 'आप' दफ्तर में उड़े खुशियों के रंग! क्लीन चिट के बाद केजरीवाल-सिसोदिया ने मनाई 'कट्टर ईमानदार' होली
दिल्ली NCR
Delhi News: रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, करीब 50 झुग्गियां जलकर खाक
दिल्ली: रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, करीब 50 झुग्गियां जलकर खाक
दिल्ली NCR
Delhi News: मनीष सिसोदिया के घर होली खेलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बोले- 'BJP ने शराब की...'
दिल्ली: मनीष सिसोदिया के घर होली खेलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बोले- 'BJP ने शराब की...'
दिल्ली NCR
Delhi News: मनीष सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली, बोले- 'आज कट्टर ईमानदार...'
दिल्ली: मनीष सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली, बोले- 'आज कट्टर ईमानदार...'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
बिहार
नीतीश कुमार Exit Plan या कहानी अभी बाकी है? क्या कहते हैं बिहार के सियासी समीकरण, समझें यहां
नीतीश कुमार Exit Plan या कहानी अभी बाकी है? क्या कहते हैं बिहार के सियासी समीकरण, समझें यहां
विश्व
Nepal Elections 2026: Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
क्रिकेट
IND VS ENG Semifinal: टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी, सेमीफाइनल में तोड़ सकते हैं करोड़ों भारतीयों का दिल
टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी, सेमीफाइनल में तोड़ सकते हैं करोड़ों भारतीयों का दिल
हरियाणा
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
बॉलीवुड
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
ट्रेंडिंग
Video: वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget