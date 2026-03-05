हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: कनॉट प्लेस में खिला बसंत का उत्सव, CM रेखा गुप्ता ने किया भव्य पुष्प महोत्सव का उद्घाटन

Delhi News: कनॉट प्लेस में खिला बसंत का उत्सव, CM रेखा गुप्ता ने किया भव्य पुष्प महोत्सव का उद्घाटन

Delhi News In Hindi: सीएम रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित चार दिवसीय पुष्प महोत्सव का शुभारंभ किया. 48 किस्म के फूलों ने कनॉट प्लेस को एक जीवंत फ्लोरल गैलरी में बदल दिया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Mar 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली का सेंट्रल पार्क इन दिनों रंगों, खुशबुओं और उत्साह से सराबोर है. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित चार दिवसीय पुष्प महोत्सव का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. 15 हजार से अधिक गमलों में सजे 48 किस्म के फूलों ने कनॉट प्लेस को एक जीवंत फ्लोरल गैलरी में बदल दिया है.

नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. इस अवसर पर पालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, परिषद सदस्य अनिल वाल्मीकि और सचिव राहुल सिंह भी मौजूद रहे. उद्घाटन के साथ ही पार्क में मौजूद लोगों ने फूलों की रंगीन छटा का आनंद लिया.

ट्यूलिप के लिए अब कश्मीर जाने की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक समय था जब ट्यूलिप देखने के लिए दिल्लीवासियों को कश्मीर जाना पड़ता था. लेकिन अब एनडीएमसी हर साल राजधानी में ही ट्यूलिप की बहार लेकर आ रही है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन अब सेल्फी फेस्टिवल का रूप ले चुका है, जहां लोग फूलों के साथ तस्वीरें लेकर इस पल को यादगार बना रहे हैं.

फाल्गुन में रंगों से सजी नई दिल्ली

मुख्यमंत्री ने कहा कि फाल्गुन का महीना अपने आप में रंगों और उमंग का प्रतीक है. एनडीएमसी ने सेंट्रल पार्क में चुनिंदा फूलों के साथ ऐसा वातावरण तैयार किया है जो ताजगी और उल्लास दोनों का एहसास कराता है. उन्होंने बागवानी विभाग के कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों से पूरा इलाका फूलों से खिल उठा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और इसकी सुंदरता को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने अन्य विभागों से भी एनडीएमसी की पहल से सीख लेने की अपील की. उनका कहना था कि यदि एक इलाका फूलों से महक सकता है तो बाकी हिस्से भी प्रयास से हरे-भरे बन सकते हैं.

परंपरा के साथ आधुनिकता का मेल

पालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने बताया कि फाल्गुन और होली के आगमन के साथ नई दिल्ली को फूलों से सजाना परिषद की पुरानी परंपरा रही है. बागवानी विभाग के कर्मचारी महीनों की तैयारी के बाद इस आयोजन को साकार करते हैं. उनका उद्देश्य नई दिल्ली को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप हरा-भरा और आकर्षक बनाए रखना है.

पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि जी-20 समिट और हालिया एआई समिट जैसे बड़े आयोजनों के दौरान नई दिल्ली की साज-सज्जा ने विदेशी मेहमानों को प्रभावित किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के विज़न का उल्लेख करते हुए कहा कि एनडीएमसी ने हमेशा राजधानी को पर्यावरण के प्रति जागरूक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है.

18 सेक्शन में 15,500 गमलों की भव्य प्रदर्शनी

इस पुष्प महोत्सव में 18 सेक्शन बनाए गए हैं, जिनमें 15,500 से अधिक गमलों में 48 अलग-अलग प्रजाति के फूल सजाए गए हैं. डहलिया, पेटुनिया, पैंसी, साल्विया और मैरीगोल्ड जैसे मौसमी फूल आकर्षण का केंद्र हैं. फूलों से बने जानवरों और पक्षियों के आकार, ट्रे गार्डन, बड़े हैंगिंग बास्केट, टेरारियम और ईस्टर्न-वेस्टर्न स्टाइल की सजावट दर्शकों को खास अनुभव दे रही है.

सेल्फी पॉइंट से लेकर म्यूजिकल फाउंटेन तक खास इंतजाम

सेंट्रल पार्क में पिरामिड, हार्ट शेप और सिलेंड्रिकल फ्लोरल स्ट्रक्चर जैसे आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं. शाम के समय रंगीन रोशनी के साथ म्यूजिकल फाउंटेन पूरे माहौल को और भी मनमोहक बना देता है। पार्क का हर कोना बसंत के उत्सव का एहसास कराता है.

बागवानी प्रेमियों के लिए खरीदारी का मौका

महोत्सव में नर्सरी प्लांट्स, बोनसाई, हाइड्रोपोनिक्स, कैक्टस-सक्यूलेंट और हर्बल पौधों के स्टॉल लगाए गए हैं. यहां आगंतुक बीज, गमले, फर्टिलाइजर और सजावटी सामग्री भी खरीद सकते हैं. यह आयोजन सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि बागवानी के शौकीनों के लिए उपयोगी भी है.

6 मार्च तक आम जनता के लिए खुला

चार दिवसीय यह पुष्प महोत्सव 6 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला है और प्रवेश निःशुल्क है. एनडीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वे इस बसंती मौसम में परिवार और मित्रों के साथ आकर फूलों की खूबसूरती और खुशबू का आनंद लें.

Published at : 05 Mar 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS
