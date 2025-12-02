आतंकी मॉड्यूल का आरोपी आसिफ पुलिस हिरासत में, डिजिटल लिंक की छानबीन जारी

पटियाला हाउस कोर्ट ने अरोपी आसिफ को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया. आसिफ उसी कथित पाकिस्तान-नियंत्रित आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है, जिसका संचालन गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी द्वारा किया जा रहा था. इसी मॉड्यूल के तीन युवकों पर 25 नवंबर को पंजाब के गुरदासपुर स्थित सिटी थाने के बाहर ग्रेनेड हमला करने का आरोप है.

डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल के लिए रिमांड

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट आरोपी आसिफ की सात दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्रीया अग्रवाल ने पांच दिन की कस्टडी मंज़ूर की. कोर्ट में पुलिस ने बताया कि जांच के लिए आशिफ के मोबाइल व अन्य डिजिटल डिवाइस की गहराई से पड़ताल करनी है और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहजाद भट्टी से उसके संपर्क की कड़ी को खंगालना है. पुलिस टीम को कुछ अहम सुरागों की पुष्टि करने के लिए पुणे भी जाना पड़ेगा.

सोशल मीडिया के माध्यम से बना आतंकी मॉड्यूल

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आशिफ के साथ दो अन्य युवकों हरगुनप्रीत सिंह और विकास प्रजापति को भी पकड़ा था. पुलिस का दावा है कि गुरदासपुर थाने पर ग्रेनेड फेंकने का काम हरगुनप्रीत को सौंपा गया था, जिसे उसने 25 नवंबर को अंजाम दिया. जांच में पता चला कि करीब ढाई महीने पहले आशिफ की इंस्टाग्राम पर शहजाद भट्टी से बातचीत शुरू हुई थी.

भट्टी ने उसे पंजाब में ग्रेनेड हमला करने का निर्देश दिया और जगह का नक्शा व तस्वीरें भेजीं. इसी दौरान आशिफ की विकास प्रजापति से भी मुलाकात करवाई गई, जो पहले से ही एक हथियार तस्करी मामले में वांटेड था और भट्टी से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार संपर्क में था.

युवाओं को बहकाने की नई पैंतरेबाज़ी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के हैंडलर सोशल मीडिया पर भारतीय युवाओं को पैसों का लालच देकर अपने जाल में फंसा रहे थे. वे दूर बैठकर पूरी योजना रेकी, पैसे, लॉजिस्टिक्स और टारगेट को नियंत्रित करते थे और युवाओं को डिस्पोज़ेबल फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि आरोपियों से एक सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और कई डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं.