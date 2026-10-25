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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के हर्ष विहार में मकान का स्लैब गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका

दिल्ली के हर्ष विहार में मकान का स्लैब गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका

दिल्ली के अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा के मुताबिक, मूल रूप से यह एक पुरानी, एक मंजिला इमारत थी, जिसके ऊपर एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया जा रहा था.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Oct 2026 09:46 PM (IST)
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उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र स्थित मिलन गार्डन में सोमवार शाम एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से अफरा-तफरी मच गई. दिल्ली फायर सर्विस को शाम 6:46 बजे मकान गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई.

सूचना मिलते ही हर्ष विहार थाना पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और सिविल डिफेंस की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं. डीडीएमए की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भी मौके पर बुलाया गया. एनडीआरएफ अपने डॉग स्क्वॉड और अन्य संसाधनों के साथ पहुंची है. बचाव दल मलबे को हटाने में जुटे हैं और स्थानीय लोग भी राहत कार्य में सहयोग कर रहे हैं.

डीसीपी संदीप लांबा ने क्या बताया?

दिल्ली के अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा के मुताबिक, मूल रूप से यह एक पुरानी, एक मंजिला इमारत थी, जिसके ऊपर एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया जा रहा था. इमारत के आसपास का इलाका चारों तरफ से घिरा होने के कारण यह स्पष्ट रूप से पहचानना भी मुश्किल हो रहा है कि वास्तव में कौन सा हिस्सा ढहा है.

उन्होंने बताया कि अभी तक किसी को मलबे से बाहर नहीं निकाला जा सका है. आशंका है कि कुछ लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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स्थानीय शख्स ने किया बड़ा दावा

वहीं, एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि मकान में कंक्रीट का नया लेंटर डाला जा रहा था. उसके मुताबिक, नीचे की पुरानी छत कमजोर थी और उसके ऊपर नया लेंटर बनाया जा रहा था. इसी दौरान नीचे की छत टूट गई, जिससे ऊपर डाला जा रहा नया लेंटर भी गिर गया. स्थानीय व्यक्ति ने परिवार के सदस्यों के हवाले से बताया कि उनके दो लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं. हालांकि, इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी भी सामने नहीं आई है. घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

Input By : आसिफ बॉबी

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 09:41 PM (IST)
Tags :
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