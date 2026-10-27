दिल्ली का मास्टर प्लान तैयार! 695 km दौड़ेगी मेट्रो, साइकिल के लिए 200 km का ट्रैक

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) देश की राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047' (MPD-2047) के तहत काम करने वाली है. इसके तहत दिल्ली में मेट्रो, रैपिड रेल और साइकिलिंग कॉरिडोर का विस्तार कर ट्रैफिक जाम की समस्या को दीर्घकालिक रणनीति के तहत समाधान करने की योजना है.

इसी योजना के तहत दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को मौजूदा 416 किमी के नेटवर्क को और आगे बढ़ाया जाएगा. साथ ही साइकिल ट्रैक भी विकसित किया जाएगा ताकि साइकिल चलाने वालों को भी बेहतर सुविधा मिल सके. साथ ही स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल पर भी काम करने पर चर्चा हुई.

बैठक में शामिल हुईं सरकारी एजेंसियां

दरअसल, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर आयोजित 11वीं स्टेकहोल्डर बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई. इस बैठक में कई सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें दिल्ली नगर निगम (MCD), लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के अधिकारी शामिल थे. बैठक का उदद्देश्य शहर के मौजूदा कनेक्टिविटी को मजबूत करना है.

मेट्रो नेटवर्क का विस्तार

बैठक में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाकर 695 किमी करने और 200 किमी साइकिल ट्रैक बनाने का प्रस्ताव शामिल रहा. इसके अलावा बैठक में नई सड़क कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर, अधूरी सड़कों को जोड़ने और जंक्शनों में सुधार के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई.

AI आधारित पार्किंग जोन और स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल

साथ ही कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में बढ़ती पार्किंग को देखते हुए 'पार्किंग मैनेजमेंट जोन' बनाए जाएंगे ताकि पार्किंग की समस्या को हल किया जा सके. ये जोन वहीं बनाए जायेंगे जहां ट्रैफिक का दबाव अधिक है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी. इसके अलावा दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को भी AI सिस्टम से जोड़ा जाएगा. इसके तहत स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाए जाएंगे जो तय समय के बजाय रियल टाइम ट्रैफिक को मोनिटर करेंगे और सिग्नल की टाइमिंग उसी अनुसार बदलेंगे. बता दें कि पहले ही केंद्र सरकार ने दिल्ली में के लिए ₹1,789.52 करोड़ की लागत से 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) को मंजूरी दे दी थी.

दिल्ली की परिवहन प्रणाली होगी और बेहतर

इन प्रस्तावों का उद्देश्य पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ, बेहतर स्ट्रीट लाइट्स और दिव्यांगों के अनुकूल सुविधा देना है. साथ ही दिल्ली की परिवहन प्रणाली को सुचारु बनाना और तकनीक पर आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है. हालांकि, इन प्रस्तावों कैसे काम किया जाता है और कैसे इसे लागू किया जाएगा ये तो इन प्रस्तावों को मिलने वाली मंजूरी व उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा.





