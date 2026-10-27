दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों की एंट्री बंद, माल सप्लाई और टूरिज्म पर संकट

दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर से BS-4 और उससे कम मानक वाले वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लागू होने जा रहा है. लेकिन इस फैसले से राजधानी के व्यापार और पर्यटन कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है. कारोबारियों का कहना है कि वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था के बिना प्रतिबंध लागू हुआ तो माल ढुलाई महंगी होगी, जरूरी सामान की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और त्योहारी सीजन में बाजारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रोजाना बड़ी संख्या में मालवाहक वाहन सामान लेकर पहुंचते हैं. कारोबारियों के मुताबिक, NCR में करीब 2.5 लाख और दिल्ली में लगभग 15 हजार BS-4 मालवाहक वाहन दूध, कपड़ा, दवा, फल-सब्जियां, फूल और किराने का सामान पहुंचाते हैं. इन वाहनों की आवाजाही पर रोक से आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है.

दिल्ली के थोक बाजारों तक सामान पहुंचाना होगा चुनौती

दिल्ली के थोक बाजार देशभर से आने वाले सामान के बड़े केंद्र हैं. कश्मीर से कन्याकुमारी तक के अलग-अलग इलाकों से माल यहां पहुंचता है. इसके बाद दिल्ली के बाजारों से सामान देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है. समस्या यह है कि दूसरे राज्यों में BS-4 वाहनों पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं है. लिहाजा, वहां से दिल्ली आने वाले ज्यादातर ट्रक इसी श्रेणी के बताए जा रहे हैं.

कारोबारियों को आशंका है कि दिल्ली की सीमा पर इन वाहनों की एंट्री रुकने से सामान को बाजारों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा. इसका असर केवल ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा. माल भाड़ा बढ़ने से कारोबारियों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ने की संभावना है.

बार-बार लोडिंग-अनलोडिंग से बढ़ेगा खर्च

प्रतिबंध लागू होने के बाद ट्रक मालिक दिल्ली के बॉर्डर पर ही माल उतारने का विकल्प चुन सकते हैं. ऐसी स्थिति में सामान को छोटे या दूसरे वैकल्पिक वाहनों से बाजारों तक पहुंचाना पड़ेगा. ऐसे में दोबारा लोडिंग और अनलोडिंग करनी होगी. इससे समय और परिवहन लागत, दोनों बढ़ सकते हैं. कारोबारियों की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि प्रतिबंध ऐसे समय लागू हो रहा है, जब त्योहारी सीजन में बाजारों को नियमित आपूर्ति की जरूरत होती है.

इन बाजारों पर पड़ सकता है सबसे ज्यादा असर

दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में सामान की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. इनमें आजादपुर मंडी, गाजीपुर मंडी, किराना मंडी, सदर बाजार, चांदनी चौक, सरोजिनी मार्केट और भागीरथ पैलेस शामिल है. इन बाजारों में रोजाना अलग-अलग श्रेणियों के सामान की बड़ी मात्रा पहुंचती है. परिवहन व्यवस्था में रुकावट आने पर दुकानदारों और थोक कारोबारियों को समय पर माल मिलने में परेशानी हो सकती है.

कारोबारियों ने उठाए सवाल, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बावेजा का कहना है कि ट्रांसपोर्टरों के पास CNG ट्रकों की संख्या बहुत कम है. ऐसे में प्रतिबंध के बाद ट्रक मालिक दिल्ली की सीमा पर ही माल छोड़ सकते हैं, जिससे सामान को आगे पहुंचाने में परेशानी होगी. थोक कपड़ा व्यापारी श्री भगवान बंसल ने भी आपूर्ति को लेकर चिंता जताई है.

उनके मुताबिक, चांदनी चौक में रोजाना सैकड़ों ट्रक बाहर से कपड़ा और अन्य सामान लेकर आते हैं. त्योहारी सीजन में इन वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से बाजारों तक माल पहुंचने में बाधा आ सकती है. ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष हरीश ने सरकार से प्रतिबंध के बजाय सीमा पर प्रदूषण की जांच करने की व्यवस्था करने की मांग की है. उनका कहना है कि BS-4 और उससे कम मानक वाले वाहनों पर रोक लगाने की जगह प्रदूषण जांच के आधार पर व्यवस्था बनाई जानी चाहिए.

पर्यटन कारोबार पर भी पड़ सकता है असर

प्रतिबंध का दायरा केवल मालवाहक वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. दिल्ली में सर्दियों का मौसम पर्यटन के लिहाज से अहम होता है. इस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से पर्यटक राजधानी पहुंचते हैं.

दक्षिण भारत से भी बड़ी संख्या में लोग निजी गाड़ियों, टूरिस्ट वाहनों और ट्रैवल एजेंसियों के जरिए दिल्ली आते हैं. ऐसे में दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-4 मानक वाले पर्यटक वाहनों की एंट्री पर रोक से पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो सकता है. टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट के मुताबिक, पर्यटकों को लाने-ले जाने के लिए वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था करना ऑपरेटरों के सामने चुनौती होगी.

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