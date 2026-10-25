दिल्लीः AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव का आरोप, सड़कों पर उतरी कांग्रेस

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने-सामने है. जहां भाजपा शासित दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण में सुधार के दावे कर रही है तो वहीं विरोधी दल दिल्ली की हवा को जहरीली बता रहे हैं. इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि, सरकार एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों को प्रभावित कर लोगों क सामने पेश कर रही है, जबकि हकीकत इससे उलट है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदूषण पर काबू पाने में नाकाम सरकार अब एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास वाटर स्प्रिंकलर लगाकर हवा की गुणवत्ता के आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है.

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एक्यूआई मीटर के आसपास पानी के छिड़काव का आरोप

उन्होंने मामले की स्वतंत्र जांच कराने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए ठोस कदमों का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की है. देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्लीवासियों को प्रदूषण के आंकड़ों में सुधार दिखाने के बजाय वास्तव में साफ हवा चाहिए.

उनका आरोप है कि अगर एक्यूआई मीटर के आसपास पानी का छिड़काव करके दर्ज होने वाले आंकड़ों को प्रभावित किया जा रहा है, तो यह लोगों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है. उन्होंने सवाल उठाया कि निगरानी केंद्र के आसपास की हवा साफ करने से पूरी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का दावा कैसे किया जा सकता है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सड़कों से उड़ती धूल, निर्माण स्थलों से निकलने वाले प्रदूषक कण, वाहनों का धुआं और खुले में कूड़ा जलाने जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है. उनके मुताबिक, इन कारणों से दिल्लीवासियों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. यादव ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए स्थायी कार्ययोजना लागू करने के बजाय सरकार प्रचार और दिखावटी उपायों पर जोर दे रही है.

प्रभावी ढंग से लागू करने में भाजपा सरकार नाकाम

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों की नियमित सफाई, धूल नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और औद्योगिक उत्सर्जन पर निगरानी जैसे बुनियादी कदमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में भाजपा सरकार नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को झूठे दावे और चमकते एक्यूआई मीटर नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार चाहिए.

दिल्ली का AQI 167, फिर भी 11 केंद्रों पर हवा खराब

प्रदूषण पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच दिल्ली के वायु गुणवत्ता के आंकड़े भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं. ‘समीर’ ऐप के मुताबिक, रविवार सुबह नौ बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 167 दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निर्धारित मानकों के अनुसार, यह मध्यम श्रेणी में आता है. हालांकि, निगरानी करने वाले 54 केंद्रों में से 11 पर वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली के निगरानी केंद्र पर AQI 245 रहा, जबकि अलीपुर में यह 233 दर्ज किया गया.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के मुताबिक, AQI की श्रेणियां

• 0 से 50: अच्छा.

• 51 से 100: संतोषजनक.

• 101 से 200: मध्यम.

• 201 से 300: खराब.

• 301 से 400: बहुत खराब.

• 401 से 500: गम्भीर.

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