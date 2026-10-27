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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन 30 अक्टूबर, अब सिर्फ 3 दिन बाकी

दिल्ली वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन 30 अक्टूबर, अब सिर्फ 3 दिन बाकी

दिल्ली में जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उन्हें 30 अक्टूबर तक दोबारा नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करना होगा. इसकी अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित होगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 27 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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दिल्ली में लाखों लोगों के लिए मतदाता सूची में अपनी जगह पक्की कराने की समयसीमा करीब आ गई है. जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उन्हें 30 अक्टूबर तक दोबारा नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करना होगा. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चल रही इस प्रक्रिया में फिलहाल तारीख आगे बढ़ने के संकेत नहीं हैं. अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित होगी. अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को जारी की जाएगी. 

ड्राफ्ट लिस्ट से हटे 47.56 लाख नाम

दिल्ली में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नामों में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय की ओर से 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक, ड्राफ्ट लिस्ट में 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 97.53 लाख लोगों को जगह मिली थी.

यह कुल मतदाताओं का 67.26 फीसदी है. बाकी करीब 47.56 लाख नाम हटा दिए गए थे. निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, इस श्रेणी में दिल्ली छोड़ चुके लोग, मृत मतदाता और एक से अधिक जगह पंजीकरण कराने वाले लोग शामिल हैं.

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दोबारा नाम जुड़वाने के लिए मिले 2.63 लाख आवेदन

ड्राफ्ट सूची में शामिल नाम वाले 33.12 लाख मतदाताओं को भी नोटिस जारी किए गए थे. इसकी वजह 2002 की मतदाता सूची में उनके रिकॉर्ड का नहीं मिलना या विवरण में गड़बड़ी होना था. अधिकारियों का कहना है कि अब तक करीब 30 लाख नोटिसों का निपटारा किया जा चुका है. 

25 अक्टूबर तक हटाए गए नामों को दोबारा जुड़वाने के लिए कुल 2,63,446 आवेदन प्राप्त हुए थे. चुनाव अधिकारियों का अनुमान है कि 30 अक्टूबर की समयसीमा तक यह आंकड़ा तीन लाख तक पहुंचना भी मुश्किल है. अधिकारियों का तर्क है कि अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए होते, तो अब तक दोबारा नाम शामिल कराने के लिए अधिक आवेदन सामने आते. 

पश्चिमी जिले में सबसे ज्यादा आवेदन

जिलावार आंकड़ों में पश्चिमी दिल्ली सबसे आगे है. यहां नाम दोबारा जुड़वाने के लिए 32,321 आवेदन मिले हैं. उत्तर-पश्चिम जिले में 26,661 और पूर्वी जिले में 25,433 आवेदन दर्ज किए गए. अन्य जिलों में दक्षिण-पूर्व से 25,293, पुरानी दिल्ली से 11,203, उत्तर जिले से 19,284 और नई दिल्ली से 4,688 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

मध्य जिले में 11,421 और मध्य उत्तर जिले में 17,330 लोगों ने आवेदन किया है. इसी तरह दक्षिण-पश्चिम जिले में 23,267, बाहरी उत्तर जिले में 18,915, उत्तर-पूर्व जिले में 25,241 और दक्षिण जिले में 22,389 आवेदन दर्ज किए गए हैं. सभी 13 जिलों को मिलाकर आवेदनों की कुल संख्या 2,63,446 है.

4 दिसंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, अंतिम मतदाता सूची से 44 लाख से अधिक नाम बाहर रह जाने की आशंका है. समयसीमा कई बार बढ़ाए जाने और विशेष शिविर लगाए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन नहीं किया है. फिलहाल 30 अक्टूबर की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की संभावना कम बताई जा रही है. हालांकि, समयसीमा बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का अंतिम फैसला केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आधार पर होगा. इसके बाद 4 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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