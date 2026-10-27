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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'1 नवंबर को ही होगी कांग्रेस की रैली', राहुल गांधी के रुख से व्यापारियों की बढ़ी चिंता

'1 नवंबर को ही होगी कांग्रेस की रैली', राहुल गांधी के रुख से व्यापारियों की बढ़ी चिंता

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने राहुल गांधी से मांग की है कि जनहित और व्यापारियों के हितों को देखते हुए रैली 10 नवंबर, भैया दूज के बाद आयोजित की जाए.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 27 Oct 2026 05:03 PM (IST)
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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर व्यापारियों के नाम संबोधन जारी कर साफ कर दिया कि दिवाली के पीक सीजन में 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित महारैली होकर रहेगी. उनके इस रुख के बाद रामलीला मैदान के आसपास के प्रमुख बाजारों के व्यापारियों में चिंता और निराशा बढ़ गई है. दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर रैली दिवाली के बाद कराने की मांग की है. 

बृजेश गोयल ने कहा कि, राहुल गांधी के संबोधन के बाद व्यापारियों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं. क्या 31 अक्टूबर को ही बैरिकेडिंग शुरू हो जाएगी. क्या बाजारों की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे. 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दुकानें खुल पाएंगी या नहीं. और अगर दुकानें खुलीं, तो क्या ग्राहक खरीदारी के लिए बाजारों तक पहुंच सकेंगे. दिवाली के पीक सीजन में व्यापारियों की चिंता की वजह यही है. रैली में 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है, जबकि रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली के कई बड़े थोक और खुदरा बाजार हैं.

'15 हजार से 20 हजार वाहनों की पार्किंग कहां होगी'?

CTI ने अपने आंकलन में कहा है कि 50 लोगों की क्षमता के हिसाब से 10000 से 12000 बड़ी बसें दिल्ली पहुंच सकती हैं. इनके अलावा कार, टेंपो ट्रैवलर, मिनी बस और ई-रिक्शा समेत 5000 से 7000 छोटे वाहनों के आने का अनुमान है. इस तरह कुल 15000 से 20000 वाहनों के दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई गई है. CTI का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास 200 वाहनों की भी अधिकृत पार्किंग नहीं है. ऐसे में इतने बड़े वाहन काफिले की पार्किंग कहां होगी.

पुरानी दिल्ली के 20 से ज्यादा बाजारों पर पड़ सकता है असर

रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली के कई बड़े थोक और खुदरा बाजार हैं. CTI का कहना है कि मैदान तक पहुंचने वाले रास्ते प्रमुख कारोबारी इलाकों से होकर गुजरते हैं. पुरानी दिल्ली की कई गलियां महज 10 से 12 फीट चौड़ी हैं. संगठन के मुताबिक, ऐसी सड़क पर एक ट्रक फंसने से भी तीन घंटे तक जाम लग सकता है. इससे, चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, कश्मीरी गेट, नबी करीम, करोल बाग, अजमेरी गेट, दरियागंज, नई सड़क, किनारी बाजार, दरीबा कलां, फतेहपुरी, लाहौरी गेट, फिल्मिस्तान, पहाड़गंज, गफ्फार मार्केट, जामा मस्जिद, मीना बाजार, लाल किला, लाजपत राय मार्केट और नया बाजार समेत प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों पर असर पड़ने की आशंका है. 

इन बाजारों में इलेक्ट्रिकल सामान, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, हार्डवेयर, सैनिटरी उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, किताबें, आभूषण, फर्नीचर और अनाज का बड़ा कारोबार होता है. CTI को आशंका है कि रैली के कारण यातायात बाधित होने से इन बाजारों में व्यापार ठप हो सकता है.

3-4 हजार लोगों के कार्यक्रम से हुआ था 3000 करोड़ का नुकसान

CTI का कहना है कि 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर महज 3,000 से 4,000 लोगों के कार्यक्रम के कारण पूरी सेंट्रल दिल्ली में आवाजाही प्रभावित हुई थी. संगठन ने दावा किया कि उस दिन व्यापारियों को 3000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. CTI का अनुमान है कि 1 नवंबर को 10 लाख लोगों की रैली होने पर पुरानी दिल्ली का कारोबार ठप हो सकता है और नुकसान 10000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. 

CTI की मांग, 10 नवंबर के बाद हो रैली

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने राहुल गांधी से मांग की है कि जनहित और व्यापारियों के हितों को देखते हुए रैली 10 नवंबर, भैया दूज के बाद आयोजित की जाए. संगठन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र की प्रति भेजी है और उनसे सहयोगी दलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का आग्रह किया है. अगर रैली 1 नवंबर को ही करना अनिवार्य है, तो CTI ने रामलीला मैदान की जगह बुराड़ी ग्राउंड या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे खुले स्थान पर आयोजन करने का सुझाव दिया है, ताकि आसपास के बाजारों के कारोबार पर असर न पड़े.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों की एंट्री बंद, माल सप्लाई और टूरिज्म पर संकट

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi DELHI NEWS CONGRESS
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