शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी

2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले के आरोपी शरजील इमाम ने आगामी बिहार चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में अंतरिम ज़मानत की मांग करते हुए अर्ज़ी दायर की. 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़ी साजिश के मामले में 14 दिनों की अंतरिम ज़मानत पर रिहाई की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि वह बहादुरगंज से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं. शरजील इमाम की इस अर्जी पर कल सुनवाई हो सकती है.

