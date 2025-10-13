दिल्ली: छठ पूजा को लेकर CM रेखा गुप्ता ने किया समिति का गठन, इस मंत्री को बनाया अध्यक्ष

दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. सोमवार (13 अक्टूबर) को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा की तैयारियों के लिए समिति का गठन कर दिया है. उन्होंने मंत्री कपिल मिश्रा को उच्चस्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया है. समिति राजधानी के सभी इलाकों में छठ पूजा के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करेगी और वहां स्वच्छता, सुरक्षा, रोशनी, यातायात और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की निगरानी करेगी.

इस समिति में चार विधायकों को सदस्य बनाया गया है. लक्ष्मी नगर से अभय कुमार वर्मा, संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी, मटियाला से संदीप सेहरावत और बादली से दीपक चौधरी. समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी ताकि सभी तैयारियां समय पर पूरी की जा सकें.

'छठ पूजा अब दिल्ली की पहचान'

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, "छठ पूजा सिर्फ पूर्वांचलवासियों का पर्व नहीं, बल्कि अब दिल्ली की पहचान बन चुकी है. यह त्योहार हमारी सामूहिक आस्था और एकता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने छठी मैया के भक्तों के साथ अन्याय किया था, लेकिन इस बार दिल्ली की छठ पूजा का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर श्रद्धालु को साफ-सुथरे और सुरक्षित माहौल में पूजा करने का अवसर मिले."

दिल्ली में बनेंगे 1 हजार से ज्यादा छठ घाट

उन्होंने बताया कि इस बार पूरे दिल्ली में लगभग एक हजार से अधिक स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होगा. यमुना तटों के अलावा मुनक नहर और कृत्रिम तालाबों को भी पूजा स्थलों के रूप में तैयार किया जा रहा है. सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि घाटों की सफाई, जल छिड़काव, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन समय से पूरा किया जाए. श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी चिकित्सा केंद्र भी बनाए जाएंगे.

गौरतलब है कि छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक प्रमुख पर्व है, जो चार दिनों तक चलता है. बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली में भी यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. दिल्ली में लाखों पूर्वांचलवासी रहते हैं, जो हर साल यमुना घाटों पर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं.

'सफाई में सहयोग दें दिल्लीवासी'

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जैसे सावन माह में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया था, वैसे ही छठ पूजा को भी भव्य रूप में संपन्न कराया जाएगा. उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे अनुशासन बनाए रखें, सफाई में सहयोग दें और मिलकर इस महापर्व को एकता और श्रद्धा का उत्सव बनाएं.