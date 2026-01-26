हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसमस्तीपुर: सरस्वती विसर्जन कर लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, कई लोग दबे, दो बच्चों की मौत 

समस्तीपुर: सरस्वती विसर्जन कर लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, कई लोग दबे, दो बच्चों की मौत 

Samastipur Accident: समस्तीपुर में सरस्वती विसर्जन से लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दो बच्चों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर डाला में हुई.

By : श्री राजपूत | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Jan 2026 07:30 AM (IST)
बिहार के समस्तीपुर जिले से हादसे की बड़ी खबर है. यहां सरस्वती मां की प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे लोगों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली असंतुलित होकर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक समेत कई लोग ट्रॉली के नीचे फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. 

घटना चकमहेसी थाना क्षेत्र के नामापुर शांति नदी पुल के पास की है. चकमहेसी थाना इलाके के भूसकौल गांव के करीब 25-30 लोग एक ट्रैक्टर पर सवार होकर सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए सोरमार ढाल से नामापुर शांति नदी किनारे गए थे. 

कार को रास्ता देने की वजह से हुआ हादसा

विसर्जन के बाद सभी लोग उसी ट्रैक्टर से वापस गांव लौट रहे थे. इसी दौरान शांति नदी पुल के पास एक चार चक्का वाहन को साइड देने के चलते ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से फिसलकर नीचे गड्ढे में पलट गया. 

हादसे के बाद ट्रैक्टर के नीचे चार लोग दब गए, जिनमें ट्रैक्टर चालक और तीन अन्य शामिल थे. चीख-पुकार सुनकर नामापुर समेत आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए जेसीबी मंगवाई और पलटे ट्रैक्टर को उठाकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला. 

4 और 7 साल के मासूम की मौत

सभी घायलों को तत्काल कल्याणपुर पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भूसकौल गांव निवासी उमाशंकर ठाकुर के 7 वर्षीय पुत्र अभिराज और 4 वर्षीय पुत्री अनुष्का को मृत घोषित कर दिया. वहीं ट्रैक्टर चालक विजय त्रिवेदी और बिट्टू राम के पुत्र सुमन कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया गया है. इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद भूसकौल गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Published at : 26 Jan 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Samastipur News BIHAR NEWS
समस्तीपुर: सरस्वती विसर्जन कर लौट लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, कई लोग दबे, दो बच्चों की मौत 
समस्तीपुर: सरस्वती विसर्जन कर लौट लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, कई लोग दबे, दो बच्चों की मौत 
