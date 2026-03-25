'मेरी कोशिश रहेगी कि…', नीतीश कुमार का नाम लेते हुए निशांत ने बता दिया आगे का एजेंडा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने के बाद हर दिन घूम रहे हैं. कभी किसी से मिलने पहुंच जा रहे हैं तो कभी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिल रहे हैं. बुधवार (25 मार्च, 2026) को एक बार फिर वे पार्टी कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने विभिन्न जिलों से आए जिलाध्यक्षों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करीब दो घंटे तक बैठक की. उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलने की बात कही.

पिता के मार्गदर्शन पर चलने की कही बात

जेडीयू कार्यालय पहुंचे निशांत कुमार ने मीडिया से भी बातचीत की. नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. इस पर निशांत ने कहा, "पिता जी को अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं. हम लोग पिताजी के मार्गदर्शन पर ही चलेंगे."

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बातचीत के क्रम में निशांत ने अपना आगे का एजेंडा भी बताया. निशांत ने कहा, "मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के सारे वरीय कार्यकर्ता हों, जनप्रतिनिधि हों या जमीनी कार्यकर्ता हों, सबको साथ लेकर चलूं. जनता का जो स्नेह मुझे मिल रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं. आप सब अपना विश्वास बनाए रखें."

सारण कमिश्नरी के नेताओं संग की बैठक

दूसरी ओर जेडीयू के एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा गया है, "आज पटना स्थित जद (यू) प्रदेश कार्यालय में श्री निशांत कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं तथा सारण कमिश्नरी के तीन महत्वपूर्ण जिलों गोपालगंज, सिवान एवं छपरा के जिलाध्यक्षों और संबंधित प्रखंड अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में उन्होंने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों एवं संगठन को सशक्त बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की."

आज पटना स्थित जद (यू) प्रदेश कार्यालय में श्री निशांत कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं तथा सारण कमिश्नरी के तीन महत्वपूर्ण जिलों गोपालगंज, सिवान एवं छपरा के जिलाध्यक्षों और संबंधित प्रखंड अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी के… pic.twitter.com/GnpeOJMeLy — Janata Dal (United) (@Jduonline) March 25, 2026

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान पार्षद सह पार्टी के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह 'गांधी जी', विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ, सारण के जिलाध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल, गोपालगंज के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल एवं सीवान के जिलाध्यक्ष विकास कुमार उर्फ जीशू सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे.

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