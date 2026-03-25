हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मेरी कोशिश रहेगी कि…', नीतीश कुमार का नाम लेते हुए निशांत ने बता दिया आगे का एजेंडा

'मेरी कोशिश रहेगी कि…', नीतीश कुमार का नाम लेते हुए निशांत ने बता दिया आगे का एजेंडा

Nishant Kumar News: निशांत कुमार ने पार्टी कार्यालय में बुधवार को बैठक की. इस दौरान उन्होंने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों एवं संगठन को सशक्त बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 Mar 2026 06:58 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने के बाद हर दिन घूम रहे हैं. कभी किसी से मिलने पहुंच जा रहे हैं तो कभी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिल रहे हैं. बुधवार (25 मार्च, 2026) को एक बार फिर वे पार्टी कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने विभिन्न जिलों से आए जिलाध्यक्षों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करीब दो घंटे तक बैठक की. उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलने की बात कही.

पिता के मार्गदर्शन पर चलने की कही बात

जेडीयू कार्यालय पहुंचे निशांत कुमार ने मीडिया से भी बातचीत की. नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. इस पर निशांत ने कहा, "पिता जी को अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं. हम लोग पिताजी के मार्गदर्शन पर ही चलेंगे." 

यह भी पढ़ें- रामनवमी 2026: पटना के महावीर मंदिर में विशेष तैयारी, 2 बजे खुलेगा पट, सम्मानित होंगे ये 10 भक्त

बातचीत के क्रम में निशांत ने अपना आगे का एजेंडा भी बताया. निशांत ने कहा, "मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के सारे वरीय कार्यकर्ता हों, जनप्रतिनिधि हों या जमीनी कार्यकर्ता हों, सबको साथ लेकर चलूं. जनता का जो स्नेह मुझे मिल रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं. आप सब अपना विश्वास बनाए रखें."

सारण कमिश्नरी के नेताओं संग की बैठक

दूसरी ओर जेडीयू के एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा गया है, "आज पटना स्थित जद (यू) प्रदेश कार्यालय में श्री निशांत कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं तथा सारण कमिश्नरी के तीन महत्वपूर्ण जिलों गोपालगंज, सिवान एवं छपरा के जिलाध्यक्षों और संबंधित प्रखंड अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में उन्होंने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों एवं संगठन को सशक्त बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की."

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान पार्षद सह पार्टी के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह 'गांधी जी', विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ, सारण के जिलाध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल, गोपालगंज के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल एवं सीवान के जिलाध्यक्ष विकास कुमार उर्फ जीशू सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें- बिहार में सुबह सस्ती तो रात में महंगी मिलेगी बिजली, नीतीश सरकार का नया नियम, किस पर होगा लागू?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 25 Mar 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR BIHAR NEWS NISHANT KUMAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'मेरी कोशिश रहेगी कि…', नीतीश कुमार का नाम लेते हुए निशांत ने बता दिया आगे का एजेंडा
'मेरी कोशिश रहेगी कि…', नीतीश कुमार का नाम लेते हुए निशांत ने बता दिया आगे का एजेंडा
बिहार
नीतीश कुमार के बाद अगले CM पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, 'बिहार में पहली बार…'
नीतीश कुमार के बाद अगले CM पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, 'बिहार में पहली बार…'
बिहार
अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर JDU सांसद गिरधारी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'मैं नीतीश कुमार का...'
अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर JDU सांसद गिरधारी यादव की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोले?
बिहार
तलाक के केस में कोर्ट पहुंचे पावरस्टार पवन सिंह, जज से कहा- 'मैं ज्योति के साथ…'
तलाक के केस में कोर्ट पहुंचे पावरस्टार पवन सिंह, जज से कहा- 'मैं ज्योति के साथ…'
Advertisement

वीडियोज

खार्ग द्वीप बना नया रणक्षेत्र...ईरान ने तैनात की मिसाइलें!
अब EV पर मिलेगा बड़ा फायदा! नई EV Policy में ₹1 लाख तक सब्सिडी | Auto Live
ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
इंडिया
US Iran War: मिडिल ईस्ट संकट पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग, सरकार ने सांसदों को किया ब्रीफ
मिडिल ईस्ट संकट पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग, सरकार ने सांसदों को किया ब्रीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्रिम जमानत मिलने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया, 'विरोधियों की बात...'
यौन उत्पीड़न मामला: अग्रिम जमानत मिलने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोले?
आईपीएल 2026
CSK के 3 खिलाड़ी IPL 2026 में मचाएंगे गदर, 14.2 करोड़ वाला ऑलराउंडर बनेगा 'गेम चेंजर'
CSK के 3 खिलाड़ी IPL 2026 में मचाएंगे गदर, 14.2 करोड़ वाला ऑलराउंडर बनेगा 'गेम चेंजर'
विश्व
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' ने सिर्फ तीन दिन में ही 'बॉर्डर 2' को चटा दी थी धूल, सनी देओल की फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन कर लिया क्रॉस
'धुरंधर 2' ने सिर्फ तीन दिन में ही 'बॉर्डर 2' को चटा दी थी धूल, सनी देओल की फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन कर लिया क्रॉस
फूड
Homemade Raisins: घर में अंगूर से कैसे बना सकते हैं किशमिश, एक किलो बनाने के लिए कितना अंगूर होना जरूरी?
घर में अंगूर से कैसे बना सकते हैं किशमिश, एक किलो बनाने के लिए कितना अंगूर होना जरूरी?
शिक्षा
Rinku Singh: रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, कितनी मिलेगी सैलरी? जानिए पूरी डिटेल
रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, कितनी मिलेगी सैलरी? जानिए पूरी डिटेल
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget