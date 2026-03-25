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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअयोग्य ठहराने के मुद्दे पर JDU सांसद गिरधारी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'मैं नीतीश कुमार का...'

अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर JDU सांसद गिरधारी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'मैं नीतीश कुमार का...'

Girdhari Yadav News: जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि मेरा बेटा RJD में है, लेकिन वह बालिग है और वो किस पार्टी में रहेगा उसके लिए स्वतंत्र है. मैंने पार्टी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 05:53 PM (IST)
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लोकसभा में जेडीयू सांसद गिरधारी यादव को अयोग्य ठहराने के मसले पर सियासत तेज है. इस बीच खुद जेडीयू सांसद ने इस मुद्दे को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं स्पीकर को जवाब दूंगा और सबूत पेश करूंगा. हमने पार्टी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया है. 2010 में पार्टी में शामिल होने के बाद से मैं नीतीश कुमार का समर्थन करता रहा हूं. गिरधारी यादव पर आरोप है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बेटे के लिए उन्होंने सक्रिय तौर से प्रचार किया था.

जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने कहा, ''मेरा बेटा आरजेडी में है, लेकिन वह बालिग है और जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है. ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है. इस देश में ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिवार का कोई सदस्य विपक्षी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता. मैं अगर जेडीयू का सांसद हूं तो मेरा पूरा परिवार उसी पार्टी का सदस्य होगा, ऐसा कहां है?'' 

स्पीकर सुनवाई करेंगे और निर्णय लेंगे- गिरधारी यादव

उन्होंने आगे कहा, ''ऐसा तो इस देश में नहीं है कि आप जिस दल में रहेंगे तो पूरे परिवार को लिखकर देना होगा कि किसी दूसरी पार्टी में परिवार के सदस्यों के रहने पर आपकी संसद की सदस्यता चली जाएगी. ऐसा नियम बनेगा तो सोचेंगे लेकिन अभी तक कोई ऐसा नियम बना नहीं है. जेडीयू ने इस तरह का नियम बना दिया होगा, अगर ये पता रहता तो हम नहीं जाते. इस मामले पर स्पीकर को विशेषाधिकार प्राप्त है, वो खुद से अपने चैंबर में सुनवाई करते हैं और निर्णय लेते हैं.''

MP दिलेश्वर कामत ने की अयोग्य घोषित करने की मांग

बता दें कि JDU के लोकसभा सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता रद्द करने के लिए पार्टी के संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस सौंपा है. इसमें उन्होंने गिरधारी यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से अयोग्य घोषित करने की मांग की है. जेडीयू के सूत्रों ने बताया कि बांका से सांसद गिरधारी यादव पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं. 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 25 Mar 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Speaker JDU Girdhari Yadav BIHAR NEWS
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