रोहतास में रविवार (25 जनवरी, 2026) की शाम दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव की है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. मृतकों की पहचान तिलौथू के उचैला गांव निवासी 45 वर्षीय रुपेश सिंह एवं तिलौथू निवासी विनय प्रजापति के रूप में हुई है. घटना के पीछे जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है.

बहस हुई और चलने लगी गोली

इस पूरे मामले में यह बात सामने आई है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पंचायत हो रही थी. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और फिर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दो लोगों को गोली मार दी. घटना में दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों के एक के शरीर पर पांच तो दूसरे के शरीर पर सात गोलियों के निशान मिले हैं.

प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे दोनों

रुपेश सिंह और विनय प्रजापति प्रॉपर्टी डीलर थे. परिजनों के अनुसार डुमरिया गांव निवासी पप्पू सिंह ने दोनों लोगों को एक जमीन के मामले में फोन करके गांव बुलाया था, जहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. हालांकि परिजनों ने किसी भी पूर्व के विवाद से इनकार किया है. देखने होगा कि जांच के बाद मामला क्या कुछ निकलकर आता है.

एसपी के साथ-साथ कई थानों की पुलिस पहुंची

मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतास एसपी रौशन कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे. उनके साथ मुफस्सिल थाना के अलावा आसपास के कई थानों की पुलिस भी पहुंची. गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. एसपी ने बताया कि एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है.

एसपी रौशन कुमार ने बताया कि डुमरिया गांव में पप्पू सिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा दो प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आई है, जिसकी जांच चल रही है. पप्पू सिंह का आपराधिक इतिहास है. पप्पू सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है.