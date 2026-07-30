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आरक्षण हटाओ आंदोलन से डरे मोदी सरकार के मंत्री? कर दी बड़ी मांग

Reservation Row: रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 'आरक्षण हटाओ' अभियान वाले देश विरोधी खातों पर कार्रवाई की मांग की है.वे IT मिनिस्टर से भी मिलेंगे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 30 Jul 2026 05:31 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद अब देश में सोशल मीडिया पर 'आरक्षण हटाओ' अभियान चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं. इस पर अब केंद्र की एनडीए सरकार को टेंशन में डाल दिया है. इसी कड़ी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 'आरक्षण हटाओ' अभियान वाले देश विरोधी खातों पर कार्रवाई की मांग की है.

इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे. इस संबंध में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट भी किया है. जिसमें उन्होंने लिखा, " मैं जल्द ही केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलूंगा और सोशल मीडिया पर चल रहे बेनामी, देश-विरोधी खातों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करूंगा. जिनकी भाषा में आज हमला हो रहा है, जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा."

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बेनामी अकाउंट्स पर एक्शन की मांग 

केंद्रीय मंत्री अठावले ने सोशल मीडिया पर चल रहे आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग वाले अभियानों पर कहा कि ये खाते सिर्फ संवैधानिक मूल्यों पर हमला कर रहे हैं. इससे देश का सामाजिक ताना-बाना खराब हो सकता है. ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित कर कार्रवाई होनी चाहिए. रामदास अठावले का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर आरक्षण हटाओ अभियान का कैम्पेन चल रहा है. उनके तेवर से जाहिर हो रहा है कि वे सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे.

कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर चल रहा अभियान 

दरअसल आरक्षण हटाओ अभियान कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर शुरू किया गया है, जिसमें अब तक लाखों लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है. आह्वान किया जा रहा है कि सभी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुटें. लेकिन क्या कोई राजनैतिक दल इस तरह के अभियान का समर्थन देगा या नहीं ? असंभव ही जान पड़ रहा है. लेकिन जिस पर रामदास अठावले ने नाराजगी जाहिर की है, उस तरह कई और दल भी कर सकते हैं.

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Published at : 30 Jul 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE Reservation Issue DELHI NEWS
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