देश विरोधी पोस्टर, हैंड ग्रेनेड, कश्मीर में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, एजेंसियां अलर्ट

जम्मू-कश्मीर के बारामूला और पुलवामा जिलों में सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों के दो मददगारों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं. अधिकारियों ने रविवार (2 अगस्त) को यह जानकारी दी.

अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान ऐजाज अहमद गनाई के रूप में हुई है, उसे पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की एक संयुक्त टीम ने देर रात बारामूला के शीरी इलाके के गोरीवान में एक वाहन जांच चौकी से गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने ऐजाज के पास से एक पिस्तौल, 10 कारतूस (नौ मिमी), एक मैगजीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया है.

ऐजाज अहमद गनाई को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक अन्य अभियान चलाया. सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपोरा क्षेत्र में जांच के दौरान एक अन्य आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सुरक्षा बलों ने तौसीफ अहमद डार के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड (हथगोला) और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद किए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि डार के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कौन है ऐजाज अहमद गनाई

ऐजाज अहमद गनाई की पहचान बारामूला के शीरी इलाके के निवासी दिवंगत मोहम्मद सुल्तान गनाई के बेटे के तौर पर हुई है. गनाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन शीरी में FIR नंबर 37/2026 दर्ज की गई है. उसके संपर्कों और गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसिया जांच में जुटी है.

घाटी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियां इलाके में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और देश-विरोधी तत्वों और उनके सपोर्ट नेटवर्क के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करती रहेंगी. कुलगाम में शुक्रवार को नाम पूछकर की गई मजदूरों की हत्या के बाद से घाटी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं. हर संभावित आतंकी मददगार को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है.

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