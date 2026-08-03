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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट

नोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है. जबकि 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 03 Aug 2026 07:43 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बादलों की आवाजाही के बीच हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही हैं. लेकिन, अब प्रदेश में एक बार मानसून एक्टिव होने जा रहा है. मौसम विभाग ने आज 3 अगस्त को राजधानी लखनऊ से नोएडा-गाजियाबाद समेत 50 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है. 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज से मौसम का मिज़ाज बदलने जा रहे हैं. इस दौरान प्रदेश के दोनों पश्चिमी और पूर्वांचल संभागों के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी, इस दौरान कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का भी अनुमान है. 

यूपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून

दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास बना निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर होने की वजह से मानसूनी टर्फ धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के ओर बढ़ रहा है. जिसकी वजह से प्रदेश में फिर से मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं. 4 अगस्त से इसमें और तेजी आएगी और प्रदेश के दोनों हिस्सों में ज़्यादातर जगहों पर झमाझम बारिश होगी. 7 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. 8 अगस्त से बारिश की रफ़्तार कम हो जाएगी. 

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और बरेली में आज लगभग सभी जगहों पर बिजली की चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. 

नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, सँभल, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाज़ीपुर और बलिया में अनेक जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. 

 

आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, फ़तेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज और वाराणसी में कुछ जगहों हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है और बाकी जिलों में एक या दो स्थानों हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इन जिलों में कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 03 Aug 2026 07:43 AM (IST)
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Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
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