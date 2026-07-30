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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: तय समय से पहले बंद नहीं होगी OPD, मंत्री सख्त

दिल्ली: तय समय से पहले बंद नहीं होगी OPD, मंत्री सख्त

Delhi News In Hindi: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने सरकारी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हैं. तय समय से पहले ओपीडी और दवा काउंटर बंद होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 30 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवा लेने पहुंचे मरीजों को अब तय समय से पहले लौटाया नहीं जा सकेगा. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी अस्पताल में निर्धारित समय से पहले ओपीडी या दवा वितरण काउंटर बंद करने की शिकायत मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही मॉनसून के मौसम में बढ़ने वाली बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों को विशेष तैयारियां करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जवाबदेही बढ़ाने का फैसला किया है. इसी सिलसिले में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल डायरेक्टर को साफ शब्दों में कहा कि अस्पतालों में तय समय तक ओपीडी और दवा वितरण सेवाएं जारी रहनी चाहिए. किसी भी मरीज को समय से पहले काउंटर बंद होने की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए.

हर अस्पताल की व्यवस्था पर होगी लगातार निगरानी

बैठक के दौरान अस्पतालों की कार्यप्रणाली का कई अहम बिंदुओं पर आंकलन किया गया. दवाओं की उपलब्धता, बिस्तरों की स्थिति, डॉक्टरों और कर्मचारियों की तैनाती, अस्पतालों की साफ-सफाई, जांच सुविधाएं और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए. सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर कमी न आने पाए.

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बारिश के मौसम के लिए विशेष तैयारी का निर्देश

मॉनसून के दौरान डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और जलजनित बीमारियों के मामलों में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए सभी अस्पतालों को अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा गया है. जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद सुनिश्चित करने और अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति में आपात व्यवस्था तुरंत सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

ICU क्षमता और इमरजेंसी सेवाओं पर फोकस

समीक्षा बैठक में बताया गया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लगभग 18 हजार बेड उपलब्ध हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि मॉनसून के दौरान पर्याप्त ऑपरेशनल और आईसीयू बेड हर समय उपलब्ध रहें, ताकि गंभीर मरीजों के इलाज में कोई बाधा न आए. साथ ही आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया.

निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के आदेश

इस दौरान सरकारी अस्पतालों में चल रही निर्माण और विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई. नए अस्पताल ब्लॉकों और स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण की प्रगति का आंकलन करते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) को जर्जर भवनों की मरम्मत, लंबित निर्माण कार्यों और नवीनीकरण परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. उद्देश्य मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षित तथा बेहतर चिकित्सा वातावरण उपलब्ध कराना है.

बैठक में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई. भारत सरकार के सहयोग से इमरजेंसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों से उनकी जरूरतों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेजने के लिए कहा गया. इन प्रस्तावों के आधार पर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक

उच्चस्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज, दवाएं और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी व्यवधान के मिलती रहें, खासकर ऐसे समय में जब मॉनसून के कारण अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ सकता है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
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