जिन 12 मैदानों पर होंगे विश्वकप के मैच वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

आईसीसी ने 2027 वनडे विश्व कप के वेन्यू का ऐलान कर दिया है. टूर्नामेंट की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे. कुल 12 मैदानों पर मुकाबले खेले जाएंगे. इनमें दक्षिण अफ्रीका के आठ, जिम्बाब्वे के तीन और नामीबिया का एक मैदान शामिल है. भारतीय टीम अब तक इन 12 में से 10 मैदानों पर वनडे मुकाबले खेल चुकी है, जबकि नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड और जिम्बाब्वे के फाले मोसी-ओआ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर उसने अभी तक कोई वनडे मैच नहीं खेला है.

दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में भारत का रिकॉर्ड

भारत ने दक्षिण अफ्रीका में अब तक 59 वनडे मैच खेले हैं. इनमें 24 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 31 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. वहीं जिम्बाब्वे में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है. यहां खेले गए 34 वनडे में भारत ने 26 मैच जीते हैं और सिर्फ 8 मुकाबले गंवाए हैं.

भारत का रिकॉर्ड

मंगौंग ओवल, ब्लोमफोंटेन में भारत ने तीन वनडे मैच खेले हैं. इनमें एक में जीत और दो में हार मिली है. वहीं न्यूलैंड्स, केपटाउन में टीम इंडिया का रिकॉर्ड संतुलित रहा है. यहां छह मुकाबलों में तीन जीत और तीन हार दर्ज हैं. सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन में भारत ने 13 वनडे खेले हैं. इनमें छह जीते, पांच हारे, जबकि दो मैच रद्द रहे. किंग्समीड, डरबन की चुनौतीपूर्ण पिच पर भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है. यहां 10 वनडे में सिर्फ तीन जीत और सात हार मिली हैं. वहीं बफेलो पार्क, ईस्ट लंदन में खेले गए तीन वनडे मुकाबलों में भारत ने एक मैच जीता, जबकि दो में उसे हार का सामना करना पड़ा.

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सेंट जॉर्ज पार्क, गकेबरहा भारत के लिए सबसे मुश्किल वनडे मैदानों में से एक रहा है. यहां खेले गए सात वनडे मुकाबलों में टीम इंडिया को सिर्फ एक जीत मिली है, जबकि छह मैचों में हार का सामना करना पड़ा. वहीं वंडरर्स स्टेडियम, जोहानिसबर्ग वही मैदान है, जहां भारत 2003 वनडे विश्व कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गया था. इस मैदान पर भारत ने नौ वनडे खेले हैं, जिनमें चार जीते और पांच हारे हैं. बोलैंड पार्क, पार्ल में भारत ने छह वनडे मुकाबले खेले हैं. इनमें तीन में जीत, दो में हार मिली, जबकि एक मैच टाई रहा. क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो भारत के लिए सफल मैदानों में शामिल रहा है, जहां टीम ने 10 वनडे में सात जीत और तीन हार दर्ज की हैं. वहीं हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे भारत के सबसे सफल विदेशी मैदानों में गिना जाता है. यहां खेले गए 24 वनडे मुकाबलों में टीम इंडिया ने 19 जीत हासिल की हैं, जबकि सिर्फ पांच मैचों में हार मिली है.

दो मैदानों पर पहली बार उतरेगी टीम इंडिया

भारत ने अभी तक नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक और जिम्बाब्वे के फाले मोसी-ओआ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कोई वनडे मुकाबला नहीं खेला है. ऐसे में विश्व कप 2027 के दौरान इन दोनों मैदानों पर टीम पहली बार उतर सकती है.

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