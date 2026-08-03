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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानशे में थी मां, 9 महीने की बच्ची को झील में फेंक आई, रोंगटे खड़े करने वाला मामला

नशे में थी मां, 9 महीने की बच्ची को झील में फेंक आई, रोंगटे खड़े करने वाला मामला

तेलंगाना के इंजापुर की 34 वर्षीय महिला पर अपनी 9 महीने की बच्ची को बैरामालगुडा झील में फेंकने का आरोप लगा है. पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 03 Aug 2026 07:41 AM (IST)
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तेलंगाना के इंजापुर की रहने वाली 34 साल की एक महिला ने कथित तौर पर अपनी 9 महीने की बच्ची को बैरामालगुडा झील में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है. यह घटना झील के पास हुई और अधिकारियों को शक है कि उस समय महिला नशे में थी. मौत से जुड़ी पूरी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बच्ची को उसकी मां ने झील में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी महिला इंजापुर की रहने वाली है और 34 साल की है. घटना के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. पीड़ित बच्ची की कम उम्र और मौत की परिस्थितियों के कारण यह मामला चर्चा में है.

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घटना के समय महिला नशे में थी- पुलिस

ताजा जानकारी के मुताबिक, पुलिस को शक है कि घटना के समय महिला नशे में थी. उसे हिरासत में ले लिया गया है और अधिकारी मामले की आगे जांच कर रहे हैं. उपलब्ध जानकारी में घटना के समय, झील के इलाके में सटीक जगह या चश्मदीदों के बयानों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है. मौत की सटीक वजह अभी पता नहीं चल पाई है; आधिकारिक तौर पर सिर्फ़ यही आरोप है कि बच्ची को झील में फेंका गया था. हिरासत के अलावा महिला की कानूनी स्थिति, उस पर लगे आरोप या उस पर औपचारिक मुकदमा चलेगा या नहीं, इस बारे में अभी कुछ साफ़ नहीं है.

पुलिस ने कई तरह की जानकारी साझा नहीं की

पुलिस ने संभावित मकसद, महिला की मानसिक स्थिति या उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. जांच जारी है और फोरेंसिक रिपोर्ट व आधिकारिक बयानों समेत मामले से जुड़ी अन्य जानकारी का अभी इंतजार है, क्योंकि अधिकारी जांच कर रहे हैं.

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Published at : 03 Aug 2026 07:41 AM (IST)
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