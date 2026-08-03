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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब गुड़ की मिठास बनी मातम, 8 फीट ऊंची बाढ़ में बहीं मालगाड़ी और मरे 21 लोग

जब गुड़ की मिठास बनी मातम, 8 फीट ऊंची बाढ़ में बहीं मालगाड़ी और मरे 21 लोग

दुनिया में पानी से आई बाढ़ के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी गुड़ की बाढ़ के बारे में सुना है. दुनिया के एक शहर में ऐसी भी खौफनाक और चिपचिपी बाढ़ आई थी, जिसमें कई लोग मरे थे.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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आमतौर पर जब नदियां उफान पर होती हैं या फिर मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी की भयंकर बाढ़ आती है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा भयानक हादसा भी दर्ज है जब पानी की जगह कई फीट ऊंचा उबलता और चिपचिपा गुड़ सड़कों पर सैलाब बनकर दौड़ पड़ा था. सुनने में भले ही यह बात काल्पनिक लगे, लेकिन अमेरिकी इतिहास की यह एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली औद्योगिक त्रासदी है. गुड़ के एक बहुत बड़े टैंक के अचानक फटने से पूरा शहर चिपचिपे मलबे में डूब गया था, जिससे चारों तरफ भारी तबाही मच गई और कई बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

बोस्टन शहर में हुआ भयानक औद्योगिक हादसा

यह खौफनाक वाकया 15 जनवरी 1919 का है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर के नॉर्थ एंड पार्क स्थित कमर्शियल स्ट्रीट पर घटित हुआ था. वहां यूनाइटेड स्टेट्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल कंपनी का एक विशालकाय स्टोरेज प्लांट बना हुआ था. इस परिसर में करीब 58 फीट ऊंचा और बेहद विशाल मेटल टैंक स्थापित था, जिसमें लगभग 25 लाख गैलन कच्चा और गाढ़ा गुड़ भरकर रखा गया था. उस समय औद्योगिक कार्यों और अल्कोहल बनाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में गुड़ का स्टॉक करके रखा जाता था, लेकिन यही विशालकाय ढांचा शहर के लिए काल बन गया.

अचानक हुए विस्फोट से टैंक टूटने का मंजर

घटना वाले दिन मौसम का मिजाज आम दिनों की तुलना में थोड़ा गर्म था. दोपहर के लंच का समय नजदीक था और कारखाने के मजदूर मालगाड़ियों के डिब्बों में सामान लादने के काम में व्यस्त थे. तभी अचानक दोपहर से ठीक पहले उस विशाल मेटल टैंक से गूंजती हुई आवाज के साथ धमाका हुआ. टैंक के निचले हिस्से को कसने वाले लोहे के बोल्ट बंदूक की गोलियों की तरह हवा में उड़ने लगे. बोल्ट टूटते ही भारी दबाव में भरा हुआ गर्म और गाढ़ा गुड़ तेज धमाके के साथ बाहर की ओर फूट पड़ा और तबाही का दौर शुरू हो गया.

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जब गुड़ की मिठास बनी मातम, 8 फीट ऊंची बाढ़ में बहीं मालगाड़ी और मरे 21 लोग

आठ फीट ऊंची खौफनाक लहर और तबाही

टैंक फटते ही लाखों गैलन गर्म और गाढ़ा गुड़ करीब आठ फीट ऊंची विशाल लहर के रूप में सड़कों पर दौड़ पड़ा. इस चिपचिपे बहाव की ताकत इतनी ज्यादा थी कि रास्ते में खड़ी भारी-भरकम मालगाड़ियां तक ताश के पत्तों की तरह बह गईं. कंपनी की पूरी इमारत के खिड़की-दरवाजे पल भर में चकनाचूर हो गए. बेसमेंट में काम कर रहे मजदूरों को भागने का संभलने तक का मौका नहीं मिला और वे गुड़ के उस खौफनाक दलदल में दब गए. कुछ ही मिनटों में चारों तरफ चीख-पुकार और मातम का सन्नाटा छा गया.

सड़कों पर बहता सैलाब और जानमाल का नुकसान

टैंक से निकला हुआ चिपचिपा गुड़ आसपास के इलाकों में नदी की तरह बहने लगा. इसकी चपेट में पास स्थित फायर स्टेशन भी आ गया और ऊंचाई पर बनी रेलवे लाइन के मजबूत पिलर तक उखड़ गए. पब्लिक वर्क्स विभाग में काम कर रहे पांच कर्मचारी भी इस बहाव में फंस गए. कई राहगीर और घोड़े इस गाढ़े और चिपचिपे दलदल में ऐसे जकड़े गए कि वे चाहकर भी बाहर नहीं निकल सके. इस भयानक त्रासदी में कुल 21 बेकसूर लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंचे.

महीनों चली चिपचिपी गुड़ की सफाई और जांच

हादसे के बाद पूरे बोस्टन शहर में चारों तरफ गाढ़ा गुड़ जम गया था. इसकी अत्यधिक चिपचिपाहट की वजह से स्थानीय प्रशासन को सड़कों और इमारतों को पूरी तरह साफ करने में कई हफ्तों का समय लग गया. इसके बाद पीड़ित परिवारों ने कंपनी के खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज कराए. इस मामले की कानूनी जांच करीब छह साल तक चली, जिसमें लगभग 3,000 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 45,000 पन्नों से अधिक के दस्तावेज इकट्ठे किए गए. यह अमेरिका की सबसे चर्चित और लंबी अदालती जांचों में से एक बन गई.


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कंपनी को देना पड़ा भारी मुआवजा

विस्तृत जांच पूरी होने के बाद अदालत और जांच अधिकारियों ने इस पूरी तबाही के लिए कंपनी को सीधे तौर पर जिम्मेदार पाया. जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया कि कंपनी का स्टोरेज टैंक कमजोर था और वह 25 लाख गैलन गुड़ का भारी दबाव झेलने में पूरी तरह अक्षम था. लापरवाही उजागर होने के बाद अदालत ने कंपनी पर सख्त रुख अपनाते हुए पीड़ितों और उनके परिजनों को भारी नुकसान की भरपाई करने का हुक्म सुनाया. कंपनी को हर्जाने के तौर पर उस जमाने में करीब 10 लाख डॉलर का भारी-भरकम मुआवजा चुकाना पड़ा था.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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