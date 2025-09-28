हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजानें कौन हैं राजीव वर्मा जो बने दिल्ली के नए मुख्य सचिव? 1 अक्टूबर को संभालेंगे पद

जानें कौन हैं राजीव वर्मा जो बने दिल्ली के नए मुख्य सचिव? 1 अक्टूबर को संभालेंगे पद

Delhi New CS Rajeev Verma: राजीव वर्मा 1992-AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वो दिल्ली के वर्तमान मुख्य सचिव धर्मेंद्र की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Sep 2025 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के नए मुख्य सचिव के तौर पर राजीव वर्मा की नियुक्ति की गई है. वो एक अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे. राजीव वर्मा 1992-AGMUT (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वर्मा पिछले साल से चंडीगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं. 

इससे पहले, वह पुडुचेरी के मुख्य सचिव के रूप में काम कर चुके हैं. राजीव वर्मा दिल्ली के वर्तमान मुख्य सचिव धर्मेंद्र की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं. 

कौन हैं राजीव वर्मा?

  • राजीव वर्मा 1992-AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारी हैं
  • राजीव वर्मा 1 अक्टूबर से दिल्ली के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे
  •  राजीव वर्मा पिछले साल से चंडीगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे
  • पुडुचेरी के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं वर्मा
  • राजीव वर्मा के पास आईआईटी से एमटेक की डिग्री भी है
  • केंद्र सरकार में कई विभागों में अहम पदों पर कार्य करने का अनुभव

 यूपी के मूल निवासी हैं राजीव वर्मा

राजीव वर्मा का जन्म 1966 में यूपी में हुआ. उन्होंने रुड़की यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक और आईआईटी से एमटेक किया है. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग 1994 में आइजोल में SDM के तौर पर हुई. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी वर्मा ने 2018 से 2022 तक दिल्ली सरकार में वित्त एवं राजस्व सचिव के रूप में भी कार्य किया. 

कई अहम पदों पर काम करने का अनुभव

उन्होंने दिल्ली के परिवहन विभाग में भी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. साथ ही राजधानी के अन्य विभागों में सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर के पदों पर काम करने का अनुभव है. अपने तीन दशक लंबे नौकरशाही करियर में, वर्मा ने केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे विभागों में अहम पदों पर भी काम किया है.

Published at : 28 Sep 2025 09:25 PM (IST)
