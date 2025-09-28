दिल्लीवासियों को CM रेखा गुप्ता का तोहफा, 6 लेन वाले नंद नगरी फ्लाईओवर का किया उद्घाटन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (28 सितंबर) को यमुनापार क्षेत्र के लोगों को एक और बड़ी सौगात दी. उन्होंने नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया. यह यमुनापार के लाखों परिवारों के जीवन को सहज और सरल बनाने का साधन है. अब इस फ्लाईओवर से बिना रुकावट के हर दिन लाखों गाड़ियां जाएंगी और उनका करीब 15 मिनट समय बचेगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ''नंदनगरी से गगन सिनेमा तक बना यह नव-निर्मित 6 लेन फ्लाईओवर लाखों लोगों को जाम की समस्या से राहत देगा, कीमती समय बचाएगा और दिल्लीवासियों को सरल और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा.''

नंदनगरी से गगन सिनेमा तक बना यह नव-निर्मित 6 लेन फ्लाईओवर लाखों लोगों को जाम की समस्या से राहत देगा, कीमती समय बचाएगा और दिल्लीवासियों को सरल व निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। pic.twitter.com/CB32SFQluF — Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 28, 2025

नंद नगरी फ्लाईओवर निर्माण में 180 करोड़ रु की लागत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा, ''जो काम सालों से रुका हुआ था, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही उस पर तुरंत काम शुरू कर दिया. आज नंद नगरी फ्लाईओवर 180 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है, जो एक नया मील का पत्थर है. वर्षों से लटका यह काम बीजेपी सरकार ने सिर्फ सात महीनों में पूरा करके दिखा दिया. यही BJP सरकार की गति, संकल्प और गुड गवर्नेंस का जीवंत उदाहरण है''

12 और फ्लाईओवर अब जल्दी तैयार होंगे- प्रवेश वर्मा

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, ''यही फ्लाईओवर नहीं, बल्कि दिल्ली में 12 और फ्लाईओवर अब जल्दी तैयार होंगे. यमुना नदी पर जरूरी सभी फ्लाईओवर और सड़क निर्माण कार्य दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा. ताकि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी. काफी समय से यह नहीं बन रहा था हमारी सरकार बनते ही यह फ्लाईओवर बनाकर तैयार हुआ.''

Delhi: Minister Parvesh Verma says, “...All the flyovers and road construction required across Yamuna will be carried out by the Delhi government...” pic.twitter.com/pxGmOyxOsl — IANS (@ians_india) September 28, 2025

फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम रेखा गुप्ता केे अलावा, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, विधायक मोहन सिंह बिष्ट समेत कई अन्य नेता भी उपस्थित रहे.