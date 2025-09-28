हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्लीवासियों को CM रेखा गुप्ता का तोहफा, 6 लेन वाले नंद नगरी फ्लाईओवर का किया उद्घाटन

दिल्लीवासियों को CM रेखा गुप्ता का तोहफा, 6 लेन वाले नंद नगरी फ्लाईओवर का किया उद्घाटन

Nand Nagri Flyover: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो काम सालों से रुका हुआ था, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही उस पर तुरंत काम शुरू कर दिया. यही BJP सरकार के संकल्प का उदाहरण है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Sep 2025 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (28 सितंबर) को यमुनापार क्षेत्र के लोगों को एक और बड़ी सौगात दी. उन्होंने नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया. यह यमुनापार के लाखों परिवारों के जीवन को सहज और सरल बनाने का साधन है. अब इस फ्लाईओवर से बिना रुकावट के हर दिन लाखों गाड़ियां जाएंगी और उनका करीब 15 मिनट समय बचेगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ''नंदनगरी से गगन सिनेमा तक बना यह नव-निर्मित 6 लेन फ्लाईओवर लाखों लोगों को जाम की समस्या से राहत देगा, कीमती समय बचाएगा और दिल्लीवासियों को सरल और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा.''

नंद नगरी फ्लाईओवर निर्माण में 180 करोड़ रु की लागत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा, ''जो काम सालों से रुका हुआ था, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही उस पर तुरंत काम शुरू कर दिया. आज नंद नगरी फ्लाईओवर 180 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है, जो एक नया मील का पत्थर है. वर्षों से लटका यह काम बीजेपी सरकार ने सिर्फ सात महीनों में पूरा करके दिखा दिया. यही BJP सरकार की गति, संकल्प और गुड गवर्नेंस का जीवंत उदाहरण है''

12 और फ्लाईओवर अब जल्दी तैयार होंगे- प्रवेश वर्मा

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, ''यही फ्लाईओवर नहीं, बल्कि दिल्ली में 12 और फ्लाईओवर अब जल्दी तैयार होंगे. यमुना नदी पर जरूरी सभी फ्लाईओवर और सड़क निर्माण कार्य दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा. ताकि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी. काफी समय से यह नहीं बन रहा था हमारी सरकार बनते ही यह फ्लाईओवर बनाकर तैयार हुआ.'' 

फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम रेखा गुप्ता केे अलावा, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, विधायक मोहन सिंह बिष्ट समेत कई अन्य नेता भी उपस्थित रहे.

Published at : 28 Sep 2025 08:21 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta Parvesh Verma DELHI NEWS
