दिल्ली में जल संकट, कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित, जानें कब तक होगी बहाली?

दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में रहने वाले हजारों लोगों को अगले एक दिन तक पानी की परेशानी झेलनी पड़ सकती है. दिल्ली जल बोर्ड की प्रमुख सप्लाई लाइन में तकनीकी खराबी सामने आई है, जिसके बाद कई रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में जल आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई है. मरम्मत का काम जारी है, लेकिन बहाली में समय लगने की बात कही जा रही है.

दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली 800 एमएम व्यास की मुख्य पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है. जैसे ही समस्या की जानकारी मिली, तकनीकी टीमों को मौके पर भेज दिया गया. बोर्ड का कहना है कि मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि सप्लाई जल्द से जल्द बहाल हो सके.

गहराई और साइट की दिक्कतें बढ़ा रहीं मरम्मत का समय

पाइपलाइन जमीन के काफी नीचे होने और साइट पर मौजूद संरचनात्मक बाधाओं के चलते मरम्मत में करीब 24 घंटे लगने की संभावना जताई गई है. इसी वजह से प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति 8 जनवरी की सुबह तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

दो विधानसभा क्षेत्रों की कई कॉलोनियां प्रभावित

इस तकनीकी खराबी का असर रिठाला और रोहिणी विधानसभा क्षेत्र की अनेक कॉलोनियों पर पड़ा है. रिठाला क्षेत्र में सेक्टर-16 रोहिणी, सेक्टर-17 रोहिणी, सरदार कॉलोनी और अमर ज्योति कॉलोनी शामिल हैं. वहीं रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर-15, सेक्टर-18, सेक्टर-19 रोहिणी, शाहबाद दौलतपुर, समयपुर, बादली, बादली इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, 2 और 3, सिरासपुर, सूरज पार्क, राजा विहार और आसपास के इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी.

पानी स्टोर करने की अपील, टैंकर सेवा उपलब्ध

दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि जरूरत के मुताबिक पानी पहले से संग्रह कर लें. अगर मांग अधिक होती है तो उपभोक्ता टैंकर सेवा के लिए जल बोर्ड के आपातकालीन नंबरों 8770530657, 9289138498, 9899902478, 9650755709, 8178020816, 9650094327 और 9643575478 (अवन्तिका वाटर इमरजेंसी) पर संपर्क कर सकते हैं.

बहाली का इंतजार, लोगों से संयम बरतने की सलाह

जल बोर्ड का कहना है कि जैसे ही मरम्मत पूरी होगी, पानी की आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी. तब तक लोगों से संयम बरतने और पानी का दुरुपयोग करने से बचने की सलाह दी गई है.