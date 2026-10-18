नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दर्जन से अधिक ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म, जानें पूरी अपडेट

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने एक दर्जन से अधिक ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए हैं. रेलवे की यह व्यवस्था 16 अक्टूबर से 17 नवंबर तक लागू रहेगी. ऐसे में स्टेशन पहुंचने से पहले यात्रियों को अपनी ट्रेन का नया प्लेटफॉर्म नंबर जरूर जांच लेना चाहिए, ताकि आखिरी वक्त में भागदौड़ से बचा जा सके.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल है. यहां से रोजाना 300 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं और करीब चार लाख यात्री सफर करते हैं. त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने से स्टेशन पर भीड़ संभालना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. स्टेशन पर पिछले करीब एक साल से निर्माण कार्य चल रहा है.

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इसके चलते पहाड़गंज की ओर से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है और अजमेरी गेट की तरफ यात्रियों का दबाव बढ़ गया है. इसी स्थिति को देखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में फेरबदल किया है, ताकि स्टेशन के भीतर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. रेलवे की यह व्यवस्था फिलहाल एक महीने के लिए है. 17 नवंबर के बाद ट्रेनों को उनके पुराने प्लेटफॉर्म पर वापस भेजा जा सकता है.

इन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर में हुआ बदलाव

रेलवे की ओर से किए गए बदलाव के तहत स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12562) अब प्लेटफॉर्म नंबर 13 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 01 से रवाना होगी, जबकि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12561) का प्लेटफॉर्म नंबर 12 से बदलकर 07 कर दिया गया है. काठगोदाम शताब्दी (12046) अब प्लेटफॉर्म नंबर 02 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 01 से चलेगी. वहीं, रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस (15306) प्लेटफॉर्म नंबर 07 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 02 से रवाना होगी.

उत्तरांचल एक्सप्रेस (19566) का प्लेटफॉर्म नंबर 01 से बदलकर 04 कर दिया गया है. इसके अलावा, ट्रेन संख्या 12472, 12474, 12476 और 12478 अब प्लेटफॉर्म नंबर 01 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 08 से संचालित होंगी. श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392) के प्लेटफॉर्म में भी बदलाव किया गया है. यह ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 08 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 01 से चलेगी.

वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस (22435) अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 06 से रवाना होगी. ट्रेन संख्या 64441 और 64410 का प्लेटफॉर्म नंबर 14 से बदलकर 12 कर दिया गया है, जबकि ट्रेन संख्या 54473 अब प्लेटफॉर्म नंबर 15 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 06 से चलेगी.

इसी तरह, ट्रेन संख्या 64409 और 64076 अब प्लेटफॉर्म नंबर 08 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 09 से संचालित होंगी. वहीं, ट्रेन संख्या 64016 का प्लेटफॉर्म नंबर 01 से बदलकर 04 कर दिया गया है.

स्टेशन पहुंचने से पहले कर लें प्लेटफॉर्म की जांच

रेलवे की यह व्यवस्था 16 अक्टूबर से 17 नवंबर तक लागू रहेगी. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर की ताजा जानकारी जरूर जांच लें, ताकि त्योहारों के दौरान भीड़ के बीच किसी तरह की परेशानी न हो.

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