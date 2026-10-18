दिल्ली की नई औद्योगिक नीति को हरी झंडी, महिला उद्यमियों को मिलेगी मदद

दिल्ली में उद्योगों को बढ़ावा देने और महिलाओं की कारोबारी भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार (14 अक्टूबर) को कैबिनेट ने दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दे दी. नई नीति में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए अधिक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही डिजिटल सेवाओं, डाटा सेंटर, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग समेत 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग आर्थिक सहायता तय की गई है.

महिलाओं के कारोबार और रोजगार पर खास जोर

नई औद्योगिक नीति में महिला उद्यमियों को केवल कारोबार शुरू करने तक सीमित सहायता देने के बजाय उनके व्यवसाय के आधुनिकीकरण और विस्तार पर भी ध्यान दिया गया है. सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा सामान्य पात्रता से अधिक रखी जाएगी.

महिलाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों और अन्य नियोक्ताओं को भी हर महिला कर्मचारी की नियुक्ति पर ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं, कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, इन प्रावधानों का मकसद महिला उद्यमियों के लिए कारोबार के नए अवसर तैयार करना और महिला कर्मचारियों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाना है.

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निवेशकों के लिए सिंगल विंडो बनेगा ‘इन्वेस्ट दिल्ली’

नीति में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ निवेशकों को सरकारी प्रक्रियाओं में सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है. इसके लिए समर्पित सरकारी एजेंसी ‘इन्वेस्ट दिल्ली’ को निवेशकों के लिए एकल संपर्क केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य निवेशकों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराना और दिल्ली में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाना है.

10 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कितनी मिलेगी सहायता?

1. ITES और डिजिटल सेवाएं

आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (ITES) और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी इकाइयों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% प्रोत्साहन मिलेगा. इसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी और सहायता तीन साल के लिए निर्धारित है. कार्यालय के किराये पर भी राहत मिलेगी. पात्र इकाइयां तीन वर्षों तक किराये का 40% तक प्रोत्साहन हासिल कर सकेंगी, जिसकी अधिकतम सीमा दो करोड़ रुपये रखी गई है.

2. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उन केंद्रों के लिए, जो वैश्विक स्तर पर तकनीकी, वित्तीय और अन्य कारोबारी सेवाएं संचालित करते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% प्रोत्साहन का प्रावधान है. इस मद में अधिकतम 50 करोड़ रुपये की सहायता पांच वर्षों के लिए मिलेगी. कार्यालय के किराये पर भी 40% सहायता निर्धारित की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा दो करोड़ रुपये है.

3. डाटा सेंटर

डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए पूंजीगत निवेश पर 25% प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, पानी की कम खपत करने वाली कूलिंग प्रणालियां लगाने पर 30% सहायता मिलेगी, जो अधिकतम दो करोड़ रुपये तक होगी. डाटा सुरक्षा के लिए भी 50% सहायता का प्रावधान किया गया है.

4. स्वास्थ्य सेवाएं और वेलनेस

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने वाली इकाइयों को पूंजीगत निवेश पर 25% प्रोत्साहन मिलेगा. इसकी सामान्य अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये है, जबकि महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए यह सीमा 12 करोड़ रुपये तक रखी गई है. बड़े अस्पतालों को भी नीति में जगह दी गई है. 1000 या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों के लिए 100 करोड़ रुपये तक की सहायता का प्रावधान है.

5. शहरी लॉजिस्टिक्स

नई वेयरहाउसिंग इकाइयों को पूंजीगत निवेश पर 25% प्रोत्साहन मिलेगा. सामान्य अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये और महिला नेतृत्व वाली इकाइयों के लिए 12 करोड़ रुपये होगी. पहले से संचालित वेयरहाउसिंग इकाइयों को भी राहत दी जाएगी. उनके लिए 25% सहायता का प्रावधान है.

6. सर्कुलर इकोनॉमी और अपशिष्ट प्रबंधन

कचरे के पुनर्चक्रण से जुड़ी इकाइयों को 25% प्रोत्साहन मिलेगा. इस मद में अधिकतम एक करोड़ रुपये तक सहायता दी जाएगी. जैविक कचरे के निपटान और प्रसंस्करण पर जोर दिया गया है. प्रतिदिन 10 टन से अधिक जैविक कचरे का प्रसंस्करण करने वाली इकाइयां 25% सहायता के लिए पात्र होंगी.

7. प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग

सटीक और उन्नत विनिर्माण तकनीकों से जुड़ी इकाइयों को पूंजीगत निवेश पर 25% प्रोत्साहन मिलेगा. सामान्य इकाइयों के लिए अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये है, जबकि महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए यह छह करोड़ रुपये तक होगी. कारोबारी खर्च कम करने के लिए किराये पर भी सहायता दी जाएगी. इसके तहत दो साल तक हर वर्ष किराये का 20% तक प्रोत्साहन मिलेगा, जिसकी सालाना अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है.

8. उद्योग से जुड़ा कौशल विकास

उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करने के लिए कौशल विकास से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% प्रोत्साहन मिलेगा. इस मद में अधिकतम दो करोड़ रुपये की सहायता तय की गई है. हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए कम से कम 50 लाख रुपये का निवेश करना जरूरी होगा.

9. MSME का आधुनिकीकरण

छोटे और मध्यम उद्योगों को नई तकनीक अपनाने में मदद देने के लिए तकनीकी आधुनिकीकरण पर 25% प्रोत्साहन दिया जाएगा. सामान्य इकाइयों के लिए इसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए सात करोड़ रुपये होगी. ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और रूफटॉप सोलर लगाने पर भी 25% सहायता का प्रावधान है. इससे पात्र इकाइयों को अपनी उत्पादन क्षमता और ऊर्जा उपयोग में सुधार करने का अवसर मिलेगा.

10. अनुसंधान एवं विकास (R&D) और परीक्षण सुविधाएं

अनुसंधान, तकनीकी विकास और परीक्षण सुविधाओं में निवेश करने वाली इकाइयों को पूंजीगत निवेश पर 25% प्रोत्साहन मिलेगा. सामान्य अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये है, जबकि महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए यह 12 करोड़ रुपये तक होगी. अनुसंधान कार्यों के लिए 50% अनुदान भी दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है. पेटेंट हासिल करने के मामले में प्रत्येक पेटेंट पर 25% सहायता मिलेगी, जो अधिकतम पांच लाख रुपये तक होगी.