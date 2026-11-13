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दिल्ली में छठ पूजा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन मार्गों पर जानें से बचें

दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान शाहदरा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 13 Nov 2026 12:28 PM (IST)
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दिल्ली में 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा के आयोजन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. खासतौर पर शाहदरा और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. पूजा के दौरान घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कुछ रास्तों पर डायवर्जन लागू करने के साथ वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए हैं. 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने छठ पूजा को लेकर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एडवाइजरी जारी कर दी है.

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इन रास्तों पर जाने से बचें

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, छठ पूजा के दौरान शाहदरा और उत्तर-पूर्वी जिले में यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है. घाटों तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण कुछ प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. 

पुलिस ने पूजा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की आवाजाही के बीच किसी तरह की अव्यवस्था न हो इसके लिए यात्रियों को शास्त्री पार्क से खजूरी चौक और इसके विपरीत पुस्ता रोड, नानकसर टी-पॉइंट से सोनिया विहार टोल टैक्स तक और शांति वन से श्मशान घाट तक के रास्तों से खासतौर पर बचने की सलाह दी है.

इन इलाकों के लिए अपनाएं वैकल्पिक रास्ते

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उत्तर दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और जीटी रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. वहीं, नानकसर टी-पॉइंट से सोनिया विहार की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक रूट बताया गया है. इस रास्ते पर सफर करने वाले लोग खजूरी चौक, आरटीसी पुस्ता रोड, सभापुर गांव और सोनिया विहार चौहान पट्टी होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं. 

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छठ पूजा के लिए इन जगहों पर पार्किंग

छठ पूजा के दौरान घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है. निर्धारित पार्किंग स्थलों में डीएनडी के पास यमुना खादर, डीडीए का खुला मैदान, आई.पी. एक्सटेंशन के वेस्ट विनोद नगर में खुला मैदान, खजूरी मेट्रो स्टेशन के बगल में उपलब्ध जगह को पार्किंग बनाया गया है. 

इसके अलावा नानकसर गुरुद्वारा पार्किंग, यमुना नदी के किनारे खाली पड़ी जमीन, पुराने लोहे के पुल (ओल्ड आयरन ब्रिज) के पास गौशाला के नजदीक खुला मैदान, नंद नगरी के बी-1 और बी-2 ब्लॉक में छठ पार्क, मंडोली टीला स्थित छठ घाट, पुस्ता रोड पर एनएचएआई पार्किंग और साईं भवन के पास एमसीडी पार्किंग शामिल हैं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों और छठ पूजा में शामिल होने वाले लोगों से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि निर्धारित रास्तों, डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही यात्रा की योजना बनाएं.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
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