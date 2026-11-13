दिल्ली से नोएडा तक प्रदूषण का कहर, AQI 500 के करीब; एक्सपर्ट क्या बोले?

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. सुबह और शाम के समय आसमान में धुंध और धुएं की मोटी परत दिखाई दे रही है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है, जबकि कुछ जगहों पर यह 500 के खतरनाक स्तर के करीब बना हुआ है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 59 में से 58 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है. राजधानी में सबसे खराब स्थिति चांदनी चौक की रही, जहां एक्यूआई 480 तक पहुंच गया.

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इसके अलावा बुराड़ी क्रॉसिंग में 459, मथुरा रोड पर 457, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 451, डीटीयू में 443 और आया नगर में 433 एक्यूआई दर्ज किया गया. आनंद विहार में 418, बवाना में 416, अशोक विहार में 405 और बदरपुर में 405 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया.

वहीं, द्वारका सेक्टर-8 में एक्यूआई 366 और घुम्मनहेरा में 351 दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि राजधानी के ज्यादातर इलाके प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं.

नोएडा और गाजियाबाद में भी सांस लेना मुश्किल

दिल्ली के साथ नोएडा और गाजियाबाद की हवा भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. नोएडा के सेक्टर-62 में एक्यूआई 474 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक स्थिति को दिखाता है. इसके अलावा सेक्टर-116 में 402, सेक्टर-125 में 353 और सेक्टर-1 में 335 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया.

गाजियाबाद की बात करें तो यहां इंदिरापुरम में एक्यूआई 432 और वसुंधरा में 405 दर्ज किया गया. न्यू तहसील-लोनी में 398, वेव सिटी में 396 और संजय नगर में 391 एक्यूआई रहा. वहीं, लोनी में 385, वेद विहार-लोनी में 345 और गोविंदपुरम में 253 एक्यूआई दर्ज किया गया.

13 से 18 नवंबर तक छाया रहेगा स्मॉग और कोहरा

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में 13 से 18 नवंबर तक सुबह के समय घना कोहरा और स्मॉग देखने को मिल सकता है. इस दौरान दिन का तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं, सुबह के वक्त हवा में नमी 95 प्रतिशत तक पहुंच सकती है.

मौसम में नमी और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक वातावरण में जमा हो रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ठंड बढ़ने के साथ हवा की रफ्तार कम होने और प्रदूषकों के नीचे ही बने रहने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है.

कृत्रिम बारिश और पानी का छिड़काव सिर्फ दिखावा

मेदांता के वरिष्ठ चेस्ट एवं थोरैसिक सर्जन डॉ. अरविंद कुमार ने प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कृत्रिम बारिश और पानी के छिड़काव को केवल दिखावटी कदम बताया है. डॉक्टर का कहना है कि प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार और आम लोगों को मिलकर लंबे समय तक प्रयास करने होंगे.

डॉ. अरविंद कुमार ने कहा, "पिछले साल भी कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास किया गया था. इस पर लाखों रुपये खर्च किए गए और क्लाउड सीडिंग (बादलों में कृत्रिम रूप से बारिश कराने की प्रक्रिया) भी की गई, लेकिन बादल बिना बारिश किए ही आगे निकल गए.

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उन्होंने बताया "एक डॉक्टर के तौर पर मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि कृत्रिम बारिश कराना, चारों तरफ पानी का छिड़काव करना और इस तरह के अन्य उपाय सिर्फ दिखावटी कदम हैं. पिछले 10 सालों से हम प्रदूषण की इस समस्या को झेल रहे हैं. हर साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ठीक यही स्थिति पैदा होती है."

उन्होंने आगे कहा, "प्रदूषण की समस्या का समाधान उचित और दीर्घकालिक उपायों से ही निकलेगा. पानी का छिड़काव करना या कृत्रिम बारिश कराना जल्दबाजी में उठाए गए ऐसे कदम हैं, जिनसे कोई स्थायी या दीर्घकालिक समाधान नहीं निकलने वाला है."