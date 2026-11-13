ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: सीवर में गिरकर 4 साल के मासूम की मौत, टुकड़ों में मिला शव

दिल्ली: सीवर में गिरकर 4 साल के मासूम की मौत, टुकड़ों में मिला शव

दिल्ली में 4 साल के इमरान की सीवर में गिरकर मौत के खिलाफ परिवार कार्रवाई की मांग कर रहा है. मृतक की लाश 20 घंटे बाद ट्रीटमेंट प्लांट से कई टुकड़ों में मिली थी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 13 Nov 2026 05:05 PM (IST)
Preferred Sources

आउटर दिल्ली की दास गार्डन कॉलोनी के सामने नजफगढ़ नाले के किनारे बने सीवर मैनहोल में गिरे चार साल के इमरान की तलाश 24 घंटे बाद खत्म हुई, लेकिन परिवार को जिस खबर का डर था, वही सामने आई. बुधवार को निहाल विहार थाना क्षेत्र के नीलोठी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में बच्चे का शव कई टुकड़ों में मिला. इसके बाद बुधवार दोपहर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया. 

मासूम की मौत से परिवार में मातम है, वहीं स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. डीसीपी आउटर विक्रम सिंह मीणा ने बच्चे का शव मिलने की पुष्टि की. उनके मुताबिक, मंगलवार दोपहर 3:21 बजे पुलिस को हादसे की सूचना मिली थी. जिस मैनहोल में इमरान गिरा, वह खेरी बाबा पुल के पास नजफगढ़ गंदे नाले के साथ सर्विस रोड के किनारे बना हुआ है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
दिल्ली NCR
दिल्ली में छठ पूजा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन मार्गों पर जानें से बचें
दिल्ली में छठ पूजा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन मार्गों पर जानें से बचें
दिल्ली NCR
दिल्ली से नोएडा तक प्रदूषण का कहर, AQI 500 के करीब; एक्सपर्ट क्या बोले?
दिल्ली से नोएडा तक प्रदूषण का कहर, AQI 500 के करीब; एक्सपर्ट क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली में पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी, मंडे के लिए सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान
दिल्ली में पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी, मंडे के लिए सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान

फाइबर शीट पर बैठते ही टूट गया

पुलिस के मुताबिक, सीवर मैनहोल के ऊपर फाइबर की एक शीट रखी हुई थी. इमरान उसी पर बैठा था. अचानक शीट टूट गई और चार साल का बच्चा सीधे गहरे सीवर में जा गिरा. हादसे के वक्त इमरान अपनी मां शाहजहां के साथ दास गार्डन के सामने छठ पार्क आया था. वह टॉयलेट जाने के लिए मां से कुछ दूर गया था. इसी दौरान यह घटना हुई. 

सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. बाद में एनडीआरएफ समेत दूसरी रेस्क्यू टीमों को भी बुलाया गया. मंगलवार रात तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. सीवर में कैमरा डालकर जांच की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसके बाद ऑक्सीजन सेट पहनकर रेस्क्यूकर्मियों को मैनहोल के भीतर उतारा गया. फिर भी इमरान का पता नहीं चल सका.

50 फुट गहरे मैनहोल में गिरा मासूम 

रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती सीवर की बनावट और गहराई थी. मैनहोल करीब 50 फुट गहरा बताया गया, जबकि ऊपर से इसकी चौड़ाई सिर्फ दो से ढाई फुट थी. ऐसे में अंदर तक पहुंचकर बच्चे की तलाश करना आसान नहीं था. मंगलवार रात भर अभियान चलता रहा. बुधवार सुबह भी टीमें तलाश में जुटी रहीं. जब मैनहोल के भीतर बच्चे का पता नहीं चला तो रेस्क्यू टीम ने सीवर लाइन के एग्जिट रूट की जांच शुरू की. इसी तलाश में टीम नीलोठी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंची. वहां जांच के दौरान इमरान का शव कई टुकड़ों में मिला. 

परिजनों को बताया गया कि सीवर में लगे कचरा काटने वाले पंखे में फंसने से शव के टुकड़े हो गए थे. डीसीपी के मुताबिक, शव के सभी टुकड़े इकट्ठा कर मंगोलपुरी स्थित पोस्टमॉर्टम हाउस में रखवाए गए हैं. पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा. पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है. इस मामले में रणहौला थाने में बीएनएस की धारा 106(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. 

बिहार का रहने वाला है परिवार

इमरान के पिता खुर्शीद आलम बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं. वह परिवार के साथ विकास नगर इलाके में खेड़ी बाबा पुल के पास सोम बाजार में किराए के कमरे में रहते हैं. परिवार में पत्नी और पांच बच्चे हैं. इमरान सबसे छोटा था. खुर्शीद मजदूरी और बेलदारी करके परिवार का खर्च चलाते हैं. 

मां शाहजहां के मुताबिक, मंगलवार दोपहर वह इमरान और उसके एक भाई को लेकर दास गार्डन के सामने छठ पार्क पहुंची थीं. करीब दो बजे इमरान ने टॉयलेट जाने की बात कही. इसके बाद वह उसे नाले के किनारे बनी चारदीवारी के पास ले गईं और साफ जगह देखकर टॉयलेट करने को कहा. 

शाहजहां खुद दीवार के दूसरी ओर खड़ी हो गईं. इसी दौरान इमरान की नजर मैनहोल के ऊपर रखी फाइबर शीट पर पड़ी. वह उस पर बैठा और शीट टूट गई. बच्चा सीवर में गिर गया. उसकी चीख सुनकर मां तुरंत मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक इमरान गहरे नाले में जा चुका था. 

परिवार ने लगाया आरोप

इमरान के पिता खुर्शीद आलम और परिवार के दूसरे सदस्यों ने बचाव अभियान में देरी का आरोप लगाया है. शाहजहां का कहना है कि हादसा दोपहर करीब दो बजे हुआ, लेकिन पुलिस और फायर सर्विस की टीमें काफी देर बाद पहुंचीं.

परिवार का आरोप है कि अगर समय रहते रेस्क्यू शुरू हो जाता तो शायद बच्चे को बचाया जा सकता था. प्रत्यक्षदर्शी सतपाल सोलंकी ने परिवार की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए मदद की जरूरत बताई. 

वहीं, इमरान के रिश्तेदार मोहम्मद चांद ने कहा कि परिवार को लगातार उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लेगी. लेकिन जब शव मिलने और उसके कई टुकड़ों में होने की खबर आई तो सारी उम्मीदें टूट गईं.

खुर्शीद को बुधवार को बेटे का शव नहीं मिल सका. परिवार को बताया गया कि गुरुवार को मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव सौंपा जाएगा. परिजन अब हादसे के लिए जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

खुले सीवर और जलभराव से स्थानीय लोगों में नाराजगी

इमरान की मौत के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भी सामने आया है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि खुले सीवर और जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. नगर निगम और जल बोर्ड के कर्मचारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद मैनहोल के ढक्कनों की समय पर मरम्मत नहीं होती. 

लोगों का कहना है कि खुले सीवर और नालों के कारण बच्चों के साथ राहगीरों की जान भी खतरे में रहती है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे वाले सीवर की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग के पास थी. इसी आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

दिल्ली में खुले नाले में जा चुकी है कई मासूमों की जान

दिल्ली में खुले मैनहोल, नालों और सीवर से जुड़े हादसे पहले भी कई बच्चों और लोगों की जान ले चुके हैं. 

  • मई 2026 : मुकुंदपुर, भलस्वा डेयरी 2 वर्षीय अश्वी की खुले नाले में गिरकर मौत
  • फरवरी 2026: बेगमपुर में खुले मैनहोल में गिरने से एक मजदूर की मौत.
  • अगस्त 2025: खेड़ा खुर्द में ढाई साल का निकुंज नाली के रास्ते सीवर में बह गया.
  • जुलाई 2025: मुकरबा चौक पर चार साल के रिजवान की खुले नाले में गिरने से मौत.
  • अक्टूबर 2024: अलीपुर में पांच साल का बच्चा खुले नाले/सीवर में डूब गया.
  • जुलाई 2024: गाजीपुर में जलभराव के दौरान तीन साल के प्रियांश की मौत
  • अक्टूबर 2024 : खजूरी खास में ढाई साल की बच्ची खुले नाले में गिर गई और उसकी मौत हो गई
  • दिसंबर 2023: अलीपुर में पांच साल के बच्चे की मौत.
  • नवंबर 2021: जहांगीरपुरी में आठ साल के बच्चे की मौत.
  • जुलाई 2018: द्वारका सेक्टर-16 में सात साल के बच्चे की मौत.

दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
दिल्ली NCR
दिल्ली में छठ पूजा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन मार्गों पर जानें से बचें
दिल्ली में छठ पूजा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन मार्गों पर जानें से बचें
दिल्ली NCR
दिल्ली से नोएडा तक प्रदूषण का कहर, AQI 500 के करीब; एक्सपर्ट क्या बोले?
दिल्ली से नोएडा तक प्रदूषण का कहर, AQI 500 के करीब; एक्सपर्ट क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली में पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी, मंडे के लिए सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान
दिल्ली में पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी, मंडे के लिए सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
बिहार
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
इंडिया
मणिपुर में बड़ा हमला, दो वाहनों पर गोलीबारी में 4 की मौत
मणिपुर में बड़ा हमला, दो वाहनों पर गोलीबारी में 4 की मौत
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे सलमान खान और श्रद्धा कपूर, दौलत के मामले में किसका पलड़ा भारी?
सलमान खान या श्रद्धा कपूर, कौन है ज्यादा अमीर? बॉक्स ऑफिस पर होगी टक्कर
क्रिकेट
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
ऐस्ट्रो
Labh Panchami 2026: दिवाली पर बहीखातों की पूजा, फिर लाभ पंचमी पर क्यों खुलती हैं दुकानें? जानें गुजरात की परंपरा
14 नवंबर को लाभ पंचमी, गुजरात में इस दिन से कारोबार शुरू करने की क्या है परंपरा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget