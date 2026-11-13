दिल्ली: सीवर में गिरकर 4 साल के मासूम की मौत, टुकड़ों में मिला शव

आउटर दिल्ली की दास गार्डन कॉलोनी के सामने नजफगढ़ नाले के किनारे बने सीवर मैनहोल में गिरे चार साल के इमरान की तलाश 24 घंटे बाद खत्म हुई, लेकिन परिवार को जिस खबर का डर था, वही सामने आई. बुधवार को निहाल विहार थाना क्षेत्र के नीलोठी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में बच्चे का शव कई टुकड़ों में मिला. इसके बाद बुधवार दोपहर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया.

मासूम की मौत से परिवार में मातम है, वहीं स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. डीसीपी आउटर विक्रम सिंह मीणा ने बच्चे का शव मिलने की पुष्टि की. उनके मुताबिक, मंगलवार दोपहर 3:21 बजे पुलिस को हादसे की सूचना मिली थी. जिस मैनहोल में इमरान गिरा, वह खेरी बाबा पुल के पास नजफगढ़ गंदे नाले के साथ सर्विस रोड के किनारे बना हुआ है.

फाइबर शीट पर बैठते ही टूट गया

पुलिस के मुताबिक, सीवर मैनहोल के ऊपर फाइबर की एक शीट रखी हुई थी. इमरान उसी पर बैठा था. अचानक शीट टूट गई और चार साल का बच्चा सीधे गहरे सीवर में जा गिरा. हादसे के वक्त इमरान अपनी मां शाहजहां के साथ दास गार्डन के सामने छठ पार्क आया था. वह टॉयलेट जाने के लिए मां से कुछ दूर गया था. इसी दौरान यह घटना हुई.

सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. बाद में एनडीआरएफ समेत दूसरी रेस्क्यू टीमों को भी बुलाया गया. मंगलवार रात तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. सीवर में कैमरा डालकर जांच की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसके बाद ऑक्सीजन सेट पहनकर रेस्क्यूकर्मियों को मैनहोल के भीतर उतारा गया. फिर भी इमरान का पता नहीं चल सका.

50 फुट गहरे मैनहोल में गिरा मासूम

रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती सीवर की बनावट और गहराई थी. मैनहोल करीब 50 फुट गहरा बताया गया, जबकि ऊपर से इसकी चौड़ाई सिर्फ दो से ढाई फुट थी. ऐसे में अंदर तक पहुंचकर बच्चे की तलाश करना आसान नहीं था. मंगलवार रात भर अभियान चलता रहा. बुधवार सुबह भी टीमें तलाश में जुटी रहीं. जब मैनहोल के भीतर बच्चे का पता नहीं चला तो रेस्क्यू टीम ने सीवर लाइन के एग्जिट रूट की जांच शुरू की. इसी तलाश में टीम नीलोठी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंची. वहां जांच के दौरान इमरान का शव कई टुकड़ों में मिला.

परिजनों को बताया गया कि सीवर में लगे कचरा काटने वाले पंखे में फंसने से शव के टुकड़े हो गए थे. डीसीपी के मुताबिक, शव के सभी टुकड़े इकट्ठा कर मंगोलपुरी स्थित पोस्टमॉर्टम हाउस में रखवाए गए हैं. पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा. पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है. इस मामले में रणहौला थाने में बीएनएस की धारा 106(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

बिहार का रहने वाला है परिवार

इमरान के पिता खुर्शीद आलम बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं. वह परिवार के साथ विकास नगर इलाके में खेड़ी बाबा पुल के पास सोम बाजार में किराए के कमरे में रहते हैं. परिवार में पत्नी और पांच बच्चे हैं. इमरान सबसे छोटा था. खुर्शीद मजदूरी और बेलदारी करके परिवार का खर्च चलाते हैं.

मां शाहजहां के मुताबिक, मंगलवार दोपहर वह इमरान और उसके एक भाई को लेकर दास गार्डन के सामने छठ पार्क पहुंची थीं. करीब दो बजे इमरान ने टॉयलेट जाने की बात कही. इसके बाद वह उसे नाले के किनारे बनी चारदीवारी के पास ले गईं और साफ जगह देखकर टॉयलेट करने को कहा.

शाहजहां खुद दीवार के दूसरी ओर खड़ी हो गईं. इसी दौरान इमरान की नजर मैनहोल के ऊपर रखी फाइबर शीट पर पड़ी. वह उस पर बैठा और शीट टूट गई. बच्चा सीवर में गिर गया. उसकी चीख सुनकर मां तुरंत मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक इमरान गहरे नाले में जा चुका था.

परिवार ने लगाया आरोप

इमरान के पिता खुर्शीद आलम और परिवार के दूसरे सदस्यों ने बचाव अभियान में देरी का आरोप लगाया है. शाहजहां का कहना है कि हादसा दोपहर करीब दो बजे हुआ, लेकिन पुलिस और फायर सर्विस की टीमें काफी देर बाद पहुंचीं.

परिवार का आरोप है कि अगर समय रहते रेस्क्यू शुरू हो जाता तो शायद बच्चे को बचाया जा सकता था. प्रत्यक्षदर्शी सतपाल सोलंकी ने परिवार की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए मदद की जरूरत बताई.

वहीं, इमरान के रिश्तेदार मोहम्मद चांद ने कहा कि परिवार को लगातार उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लेगी. लेकिन जब शव मिलने और उसके कई टुकड़ों में होने की खबर आई तो सारी उम्मीदें टूट गईं.

खुर्शीद को बुधवार को बेटे का शव नहीं मिल सका. परिवार को बताया गया कि गुरुवार को मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव सौंपा जाएगा. परिजन अब हादसे के लिए जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

खुले सीवर और जलभराव से स्थानीय लोगों में नाराजगी

इमरान की मौत के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भी सामने आया है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि खुले सीवर और जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. नगर निगम और जल बोर्ड के कर्मचारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद मैनहोल के ढक्कनों की समय पर मरम्मत नहीं होती.

लोगों का कहना है कि खुले सीवर और नालों के कारण बच्चों के साथ राहगीरों की जान भी खतरे में रहती है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे वाले सीवर की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग के पास थी. इसी आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली में खुले नाले में जा चुकी है कई मासूमों की जान

दिल्ली में खुले मैनहोल, नालों और सीवर से जुड़े हादसे पहले भी कई बच्चों और लोगों की जान ले चुके हैं.

मई 2026 : मुकुंदपुर, भलस्वा डेयरी 2 वर्षीय अश्वी की खुले नाले में गिरकर मौत

फरवरी 2026: बेगमपुर में खुले मैनहोल में गिरने से एक मजदूर की मौत.

अगस्त 2025: खेड़ा खुर्द में ढाई साल का निकुंज नाली के रास्ते सीवर में बह गया.

जुलाई 2025: मुकरबा चौक पर चार साल के रिजवान की खुले नाले में गिरने से मौत.

अक्टूबर 2024: अलीपुर में पांच साल का बच्चा खुले नाले/सीवर में डूब गया.

जुलाई 2024: गाजीपुर में जलभराव के दौरान तीन साल के प्रियांश की मौत

अक्टूबर 2024 : खजूरी खास में ढाई साल की बच्ची खुले नाले में गिर गई और उसकी मौत हो गई

दिसंबर 2023: अलीपुर में पांच साल के बच्चे की मौत.

नवंबर 2021: जहांगीरपुरी में आठ साल के बच्चे की मौत.

जुलाई 2018: द्वारका सेक्टर-16 में सात साल के बच्चे की मौत.

दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे

