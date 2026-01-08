हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनई दिल्ली बनेगी मॉडल सिटी, NDMC बजट 2026 में बड़े ऐलान, जानें क्या होगा खास

नई दिल्ली बनेगी मॉडल सिटी, NDMC बजट 2026 में बड़े ऐलान, जानें क्या होगा खास

NDMC Budget 2026-27: प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप 5953.07 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. अध्यक्ष केशव चंद्रा ने "विकास भी विरासत भी" की सोच पर आधारित यह बजट प्रस्तुत किया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: जतिन राय | Updated at : 08 Jan 2026 12:37 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के विजन को जमीनी हकीकत में बदलने की दिशा में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने बजट 2026-27 के माध्यम से राजधानी के केंद्र की विकास यात्रा का विस्तृत खाका पेश किया है. पालिका केंद्र में आयोजित विशेष परिषद बैठक में प्रस्तुत इस बजट में विकास, विरासत संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा, स्वच्छता और वित्तीय मजबूती को प्राथमिकता दी गई है.

एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा ने परिषद के समक्ष बजट 2026-27 प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट नई दिल्ली को आधुनिक, समावेशी, हरित और भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने की दिशा में तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि यह बजट "विकास भी विरासत भी" की सोच पर आधारित है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित है.

बैठक की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के मंत्री एवं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रवेश वर्मा ने की. बैठक में नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल समेत अन्य परिषद सदस्य मौजूद रहे.

AI और शिक्षा में बड़ा बदलाव

एनडीएमसी बजट 2026-27 में नई सोच और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फंड की स्थापना की गई है. उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि एनडीएमसी के 300 छात्र पहले ही एआई में प्रशिक्षित किए जा चुके हैं. होमी लैब के सहयोग से छात्रों को एआई की बुनियादी जानकारी और 15 से अधिक एआई टूल्स का हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण दिया गया है. 2026 से "एआई फॉर ऑल" कार्यक्रम को कक्षा 7 से 12 तक विस्तारित किया जाएगा.

नवयुग स्कूल बनेंगे सिटी मॉडल स्कूल

नवयुग स्कूल, पंडारा रोड को सिटी मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके 2026-27 तक पूरा होने की उम्मीद है. नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर को भी मॉडल स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है. ऑनलाइन एडमिशन से लेकर छात्रों की पूरी शैक्षणिक जानकारी के लिए डिजिटल आईटी सिस्टम लागू किया जाएगा.

डस्ट फ्री एनडीएमसी और 24x7 सफाई

डस्ट फ्री एनडीएमसी अभियान के तहत अब हाथ से झाड़ू की जगह मशीनों से सफाई की जा रही है. पेड़ों की धुलाई, मिस्ट स्प्रे और एंटी स्मॉग गन का उपयोग किया जा रहा है. खान मार्केट, कनॉट प्लेस और सरोजिनी नगर में नाइट क्लीनिंग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है.

2,000 से अधिक CCTV कैमरे लगेंगे

सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली पुलिस के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. अब तक 82 कैमरे आईसीसीसी से जुड़ चुके हैं और आगे 2,000 से अधिक कैमरे लगाए जाएंगे. सभी सार्वजनिक शौचालयों को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और आय आधारित बनाया जाएगा.

2028 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य

एनडीएमसी को बिजली क्षेत्र में आरडीएसएस योजना के लिए चुना गया है. 2028 तक 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने का लक्ष्य तय किया गया है. भारती नगर में एसटीपी के माध्यम से हाइड्रोजन और बिजली का उत्पादन किया जा रहा है. जल संरक्षण के लिए स्मार्ट सिंचाई प्रणाली लागू की जा रही है. इस वर्ष 11 सड़कों पर यह प्रणाली लागू की गई है और 2026-27 में 13 सड़कों व तीन बड़े पार्कों में इसका विस्तार होगा. एनडीएमसी देश की सबसे हरित नगरपालिकाओं में शामिल है. मियावाकी पद्धति से जंगल विकसित किए जा रहे हैं और 5.53 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए जाएंगे.

एससी और एसटी कर्मचारियों की सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है. बजट 2026-27 में संपत्ति कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

वित्तीय आंकड़े: मजबूत स्थिति

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल प्राप्तियों का बजट अनुमान 5953.07 करोड़ रुपये है. कुल खर्च 5810.02 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राजस्व खर्च 4866.18 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च 943.84 करोड़ रुपये रखा गया है. प्रॉपर्टी टैक्स से 2026-27 में 1290 करोड़ रुपये की प्राप्ति की उम्मीद है.

शहरी विकास के लिए 2026-27 में 556 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. यह बजट नई दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

Published at : 08 Jan 2026 12:37 PM (IST)
NDMC Budget DELHI NEWS
