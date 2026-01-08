तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 30 उपद्रवियों की हुई पहचान, सपा सांसद को भी समन भेजेगी दिल्ली पुलिस
Turkman Gate Violence: दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट के पास हुई हिंसा मामले में 30 आरोपियों की पहचान कर ली है. सभी को हिरासत में लेने के लिए पुलिस रेड करेगी. मोहिबुल्लाह नदवी को भी समन भेजा जाएगा.
पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास पुलिस पर हुए हमले मामले में 30 लोगों की पहचान कर ली गई है. फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन के दौरान शांति भंग करने की कोशिश की गई और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया.
इस मामले में पांच लोगों को कल (बुधवार, 7 जनवरी) ही अरेस्ट कर लिया गया था. वहीं, 10 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में थे. अब पुलिसकर्मियों द्वारा पहने गए बॉडी कैमरा की मदद से 30 और आरोपियों को पहचान लिया गया है. पुलिस इन सभी को हिरासत में लेने के लिए रेड करेगी.
सपा सांसद को समन भेजेगी दिल्ली पुलिस
वहीं, रामपुर के समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को भी उपद्रवियों की भीड़ में देखा गया था. सपा सांसद पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है. अब दिल्ली पुलिस उन्हें भी जांच में शामिल होने के लिए समन भेजेगी.
हिंसा के जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें यह देखा जा सकता है कि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर मौजूद थे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के अनुरोध के बावजूद घटनास्थल के आसपास ही बने रहे.
यूट्यूबर सलमान की तलाश में जुटी पुलिस
इसके अलावा, दिल्ली पुलिस यूट्यूबर सलमान की तलाश में भी जुटी हुई है. आरोप है कि सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. उसने इलाके के लोगों को इकट्ठा किया.
जांच में ये भी सामने आया है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने-अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को जमा होने के लिए उकसाया. इनका मकसद माहौल खराब करना और प्रशासन के काम में बाधा डालना था.
मतलबा हटाने के लिए लगीं कई JCB
फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के बाद से ही भारी भरकम मलबा उठाने की प्रक्रिया रात भर से जारी है. करीब 7-8 JCB अब भी इस काम में लगे हुई नजर आ रही हैं. अतिक्रमण हटने के बाद से संकरी गलियों वाला इलाका अब बेहद खाली लगने लाग है. जहां पर पहले पैदल चलना भी मुश्किल था, वहां पर अब बड़ा इलाका खाली दिखने लगा है. यहां फुटपाथ और पार्किंग की सुविधा बिल्कुल नहीं थी.
दो से तीन दिन में हटाया जाएगा मलबा
एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, फैज-ए-इलाही मस्जिद जो आम तौर पर नजर तक नहीं आती थी अब साफ नजर आने लगी है. इस मस्जिद के इर्द-गिर्द बने डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर को हटा दिया गया है. मलबा भी जल्द से जल्द हटाने की कोशिशें जारी हैं, जिसमें आधिकारिक जानकारी के अनुसार दो और और दिन लग सकते हैं.
