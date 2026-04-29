एग्जिट पोल: ममता बनर्जी का जिक्र कर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, '...हराने के लिए जमकर वोट किया'

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है. इस बीच सपा चीफ अखिलेश यादव ने दावा किया कि बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की साजिशें बंगाल में हारेंगे.

दिलों को जीतकर जीत रहीं हैं दीदी- अखिलेश यादव

अपने एक्स पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, "दिलों को जीतकर जीत रहीं हैं दीदी… प. बंगाल की सौहार्द प्रिय जनता ने जिस तरह भाजपा की साम्प्रदायिक राजनीति को हराने के लिए जमकर वोट किया है, वो सराहनीय है. दीदी और बंगाल को संविधान और लोकतंत्र बचाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बधाई! भाजपा की साज़िशें हारेंगी."

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अलग-अलग एग्जिट पोल के आकंड़े

पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल सीटें- 294

पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा- 148

Poll Diary

टीएमसी- 99 से 127

बीजेपी- 142 से 171

अन्य- 5 से 9

Martrize

टीएमसी- 125 से 140

बीजेपी- 146 से 161

अन्य- 6 से 10

Chanakya Strategies

टीएमसी- 130 से 140

बीजेपी- 150 से 160

अन्य- 6 से 10

Paraja Poll

टीएमसी- 85 से 110

बीजेपी- 178 से 208

अन्य- 0 से 5

दो एग्जिट पोल में TMC की वापसी का अनुमान

हालांकि, दो एग्जिट पोल के आंकड़ों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है. Janmat Poll के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, Peoples Pulse के एग्जिट पोल में टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है.

4 मई को आएंगे पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए. बुधवार (29 अप्रैल) को दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर चुनाव हुए. पहले चरण के चुनाव 23 अप्रैल को 152 सीटों पर हुए थे. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बीजेपी ने जीत का दावा किया है. वहीं टीएमसी ने कहा कि नतीजों में उनकी पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होगी.

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