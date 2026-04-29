हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडएग्जिट पोल: ममता बनर्जी का जिक्र कर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, '...हराने के लिए जमकर वोट किया'

एग्जिट पोल: ममता बनर्जी का जिक्र कर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, '...हराने के लिए जमकर वोट किया'

West Bengal Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार की शाम आए ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है. इस बीच सपा चीफ अखिलेश यादव ने दावा किया कि बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की साजिशें बंगाल में हारेंगे.

दिलों को जीतकर जीत रहीं हैं दीदी- अखिलेश यादव

अपने एक्स पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, "दिलों को जीतकर जीत रहीं हैं दीदी… प. बंगाल की सौहार्द प्रिय जनता ने जिस तरह भाजपा की साम्प्रदायिक राजनीति को हराने के लिए जमकर वोट किया है, वो सराहनीय है. दीदी और बंगाल को संविधान और लोकतंत्र बचाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बधाई! भाजपा की साज़िशें हारेंगी."

यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर


एग्जिट पोल: ममता बनर्जी का जिक्र कर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, '...हराने के लिए जमकर वोट किया

अलग-अलग एग्जिट पोल के आकंड़े

पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल सीटें- 294
पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा- 148

Poll Diary 

टीएमसी- 99 से 127
बीजेपी- 142 से 171
अन्य- 5 से 9

Martrize 

टीएमसी- 125 से 140 
बीजेपी- 146 से 161
अन्य- 6 से 10

Chanakya Strategies

टीएमसी- 130 से 140
बीजेपी- 150 से 160
अन्य- 6 से 10

Paraja Poll

टीएमसी- 85 से 110
बीजेपी- 178 से 208
अन्य- 0 से 5

दो एग्जिट पोल में TMC की वापसी का अनुमान

हालांकि, दो एग्जिट पोल के आंकड़ों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है. Janmat Poll के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, Peoples Pulse के एग्जिट पोल में टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है.

4 मई को आएंगे पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए. बुधवार (29 अप्रैल) को दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर चुनाव हुए. पहले चरण के चुनाव 23 अप्रैल को 152 सीटों पर हुए थे. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बीजेपी ने जीत का दावा किया है. वहीं टीएमसी ने कहा कि नतीजों में उनकी पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होगी.

यूपी विधानसभा के विशेष सत्र से पहले अखिलेश यादव ने जारी किया अति 'निंदा प्रस्ताव', हलचल तेज

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 29 Apr 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Akhilesh Yadav Breaking News Abp News West Bengal Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एग्जिट पोल: ममता बनर्जी का जिक्र कर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, '...हराने के लिए जमकर वोट किया'
एग्जिट पोल: ममता बनर्जी का जिक्र कर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, '...हराने के लिए जमकर वोट किया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 'ममता बनर्जी के पक्ष में जनता ने बड़े पैमाने पर...'
पश्चिम बंगाल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 'ममता बनर्जी के पक्ष में जनता ने बड़े पैमाने पर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फरुखाबाद में सिपाही की बेरहमी से पिटाई, बेल्ट-थप्पड़ों से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार
फरुखाबाद में सिपाही की बेरहमी से पिटाई, बेल्ट-थप्पड़ों से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ नगर निगम की सहारा शहर मामले में बड़ी जीत, सहारा समूह की याचिका की खारिज
लखनऊ नगर निगम की सहारा शहर मामले में बड़ी जीत, सहारा समूह की याचिका की खारिज
Advertisement

वीडियोज

लखन अर्जुन रावत और नीतू बिष्ट ने कुक का किया पर्दाफाश, खाना बनाते वक्त थूकने का आरोप!
Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs SRH Live Score: हैदराबाद का स्कोर 50 के पार, अभिषेक और हेड कर रहे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी; आसान लग रहा चेज
LIVE: हैदराबाद का स्कोर 50 के पार, अभिषेक और हेड कर रहे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी; आसान लग रहा चेज
हरियाणा
'4 मई के बाद रात को 2 बजे भी महिलाएं...', बंगाल चुनाव पर अनिल विज का बड़ा दावा
'4 मई के बाद रात को 2 बजे भी महिलाएं...', बंगाल चुनाव पर अनिल विज का बड़ा दावा
विश्व
London News: लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस क्लैश: 'राजा शिवाजी' की दहाड़ के सामने टिक पाएगी जुनैद खान की 'एक दिन'? जानें फर्स्ट डे प्रीडिक्शन
बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन: 'राजा शिवाजी' और 'एक दिन' में कौन करेगा ज्यादा कमाई, जानें प्रीडिक्शन
मध्य प्रदेश
छतरपुर: पुतला दहन के दौरान बड़ा हादसा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ता झुलसे
छतरपुर: पुतला दहन के दौरान बड़ा हादसा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ता झुलसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 'ममता बनर्जी के पक्ष में जनता ने बड़े पैमाने पर...'
पश्चिम बंगाल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 'ममता बनर्जी के पक्ष में जनता ने बड़े पैमाने पर...'
न्यूज़
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
टेक्नोलॉजी
फोन खो गया तो घबराएं नहीं! Find My Device से मिनटों में ढूंढ निकालें अपना स्मार्टफोन, ऐसे करें इस्तेमाल
फोन खो गया तो घबराएं नहीं! Find My Device से मिनटों में ढूंढ निकालें अपना स्मार्टफोन, ऐसे करें इस्तेमाल
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget