साकेत बिल्डिंग हादसे में बड़ा खुलासा, 10 लाख रुपये महीने की कमाई के लिए खड़ी की गई थी इमारत

साकेत बिल्डिंग हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में पता चला है कि 10 लाख रुपये महीने की कमाई के लिए इमारत खड़ी की गई थी. साकेत में इमारत ढहने की घटना की जांच से सामने आ रहे नए विवरण से पता चलता है कि 30 मई को हुए हादसे के मुख्य कारण कथित तौर पर अवैध निर्माण और वित्तीय लाभ थे.

पुलिस का दावा है कि इमारत के मालिक की दो और मंजिल बनाने की योजना थी. सूत्रों के अनुसार, घटना के सिलसिले में गिरफ्तार भवन मालिक कर्मवीर (71) ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह भवन की चारों मंजिलों से लगभग 10 लाख रुपये प्रति माह कमा रहा था. बताया जाता है कि प्रत्येक मंजिल लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति माह के किराये पर दी गई थी.

जांच में हुआ ये खुलासा

जांच में पता चला है कि इमारत ढहने के समय दो अतिरिक्त मंजिल निर्माणाधीन थीं. सूत्रों ने बताया कि कर्मवीर ने प्रस्तावित मंजिलों के बारे में संभावित खरीदारों और निवेशकों से पहले ही बातचीत कर ली थी, जिनसे उसे प्रति माह पांच लाख रुपये की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद थी.

मंगलवार को मलबा हटाने के अभियान के दौरान, पुलिस ने घटनास्थल से कई बिजली मीटर जब्त किए, जो कर्मवीर के नाम पर पंजीकृत थे. अधिकारियों का मानना ​​है कि ये मीटर इमारत के स्वामित्व को स्थापित करने और निर्माण के लिए जिम्मेदारी तय करने में महत्वपूर्ण दस्तावेजी सबूत के रूप में काम कर सकते हैं.

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कोर्ट ने मालिक को हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के साकेत इलाके में स्थित उस बहुमंजिला इमारत के मालिक को मंगलवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिसके ढह जाने से छह लोगों की मौत हो गई थी.

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) निर्मला सिंह ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया, जिसमें इमारत के 71 वर्षीय मालिक करबीर सेजवाल की पांच दिन की हिरासत का अनुरोध किया गया था. हालांकि, न्यायमूर्ति सिंह ने मामले की जांच के लिए पुलिस को सेजवाल की तीन दिन की हिरासत सौंपी.

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