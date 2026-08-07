15 अगस्त से पहले पुलिस के निशाने पर सेकेंड हैंड कार डीलर! जानिए पूरी वजह

स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सेकेंड हैंड वाहन बाजारों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है. सभी जिलों को पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस का मकसद बिना दस्तावेज होने वाले सौदों पर रोक लगाना और किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को पहले ही खत्म करना है.

15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा रणनीति में एक नया पहलू जोड़ा है. इस बार केवल संवेदनशील इलाकों और सार्वजनिक स्थलों की निगरानी ही नहीं, बल्कि पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री के नेटवर्क को भी जांच के दायरे में लाया गया है. पुलिस का मानना है कि वाहन संबंधी अनियमितताएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकती हैं.

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हर जिले में चलेगा सत्यापन अभियान

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में संचालित सेकेंड हैंड कार डीलरों, ब्रोकरों और वाहन कारोबारियों का सत्यापन करें. जांच के दौरान खरीदार और विक्रेता की पहचान, आरसी ट्रांसफर, पते और अन्य जरूरी दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा समीक्षा बैठक में बनी रणनीति

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त अनिल शुक्ला ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और संभावित खतरों को लेकर अधिकारियों को प्रस्तुति दी. इस दौरान सभी जिला पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि संभावित सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए वाहन कारोबार से जुड़े रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जाए.

पिछले साल की घटना के बाद बढ़ी सतर्कता

पुलिस की यह कार्रवाई पिछले वर्ष लालकिला क्षेत्र में हुए विस्फोट की जांच से मिले अनुभवों के बाद और अहम मानी जा रही है. जांच में सामने आया था कि कथित तौर पर इस्तेमाल की गई ह्युंडई आई-20 कार का स्वामित्व आधिकारिक रूप से स्थानांतरित नहीं हुआ था, जबकि वह कई लोगों के बीच खरीदी और बेची जा चुकी थी. इसी तरह की खामियों का फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं. इसलिए इस बार दस्तावेजी जांच को प्राथमिकता दी जा रही है.

दिल्ली की सीमाओं से लेकर होटल और कबाड़ी बाजार तक कड़ी निगरानी

वाहन बाजारों के अलावा राजधानी के बॉर्डर, होटल, गेस्ट हाउस, किरायेदारों के सत्यापन, कबाड़ी बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है. ताकि राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत बनी रहे और समय रहते किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके और उस पर कार्रवाई कर आतंकी गतिविधियों को नाकाम किया जा सके.

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