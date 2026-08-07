दिल्ली लक्ष्मी योजना: शालीमार बाग कैंप में महिलाओं के बीच पहुंचीं CM रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शालीमार बाग स्थित दिल्ली लक्ष्मी योजना कैंप का दौरा कर लाभार्थी महिलाओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने महिलाओं से बातचीत की, योजना के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जानी, पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता की और कई महिलाओं के आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए. मुख्यमंत्री की मौजूदगी से कैंप में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

मुख्यमंत्री और लाभार्थी महिलाओं के बीच हुई बातचीत में योजना को लेकर महिलाओं का भरोसा और उत्साह साफ नजर आया. महिलाओं ने सरकार की पहल पर विश्वास जताते हुए कहा कि जिन वादों के साथ सरकार बनी थी, उन्हें अब जमीन पर लागू किया जा रहा है. सरकार ने भी दोहराया कि वह हर पात्र महिला तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

1 अगस्त से शुरू हुई योजना, 4 लाख के करीब हुए रजिस्ट्रेशन

दिल्ली सरकार के अनुसार, 1 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 4 लाख महिलाओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है. शुरुआती दिनों में ही बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है.

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Chief Minister Smt. Rekha Gupta today met women beneficiaries at the Delhi Lakshmi Yojana camp in Shalimar Bagh, interacted with them, assisted with registrations and signed their application forms.



The interaction reflected not only the enthusiasm for the scheme, but also the… pic.twitter.com/zOM8Mlx3eD — CMO Delhi (@CMODelhi) August 6, 2026

अभी भी खुला है पंजीकरण, ऑनलाइन और कैंप दोनों विकल्प उपलब्ध

जिन महिलाओं ने अभी तक दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वे dly.delhi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. इसके अलावा अपने नजदीकी पंजीकरण कैंप में जाकर भी सहायता के साथ आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रत्येक पात्र महिला तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

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