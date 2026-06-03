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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामालवीय नगर अग्निकांड में 21 की मौतों से अमित शाह परेशान, बोले- 'मन दुखी...'

मालवीय नगर अग्निकांड में 21 की मौतों से अमित शाह परेशान, बोले- 'मन दुखी...'

Fire Incident in Malviya Nagar: बुधवार सुबह मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग इमारत के अंदर फंस गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 03 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे ने उन्हें बेहद व्यथित किया है. शाह ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

अमित शाह ने क्या कहा?
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना से मन अत्यंत व्यथित है. स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है. इस हृदयविदारक घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. ईश्वर शोकाकुल परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें. घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

रेस्टोरेंट में लगी थी भीषण आग
बुधवार सुबह मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग इमारत के अंदर फंस गए. घटना के बाद दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया.

40 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया
दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल के अनुसार, राहत और बचाव कार्य के दौरान 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. आग पर अब पूरी तरह काबू पा लिया गया है.

पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है.

सीएम रेखा गुप्ता ने भी जताया शोक
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया कि आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और CATS एम्बुलेंस सेवाओं की टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया, जिनकी मदद से कई लोगों की जान बचाई जा सकी.

Published at : 03 Jun 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta Delhi Fire Malviya Nagar PM Modi AMIT SHAH
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