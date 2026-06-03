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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमालवीय नगर अग्निकांड पर भड़के सौरभ भारद्वाज, बोले- 'पीड़ितों पर ही दोष मढ़ रही दिल्ली सरकार'

मालवीय नगर अग्निकांड पर भड़के सौरभ भारद्वाज, बोले- 'पीड़ितों पर ही दोष मढ़ रही दिल्ली सरकार'

Malviya Nagar Hotel Fire: सोमनाथ भारती ने इस पर दुःख जताया है और कहा कि यह घटना बहुत दुखद है. समें जान-माल का भारी नुकसान हुआ है.करीब 20-25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 03 Jun 2026 01:52 PM (IST)
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दिल्ली में मालवीय नगर में होटल में लगी आग से कई लोगों के हताहत होने की खबर है. इस बीच आप नेता सोमनाथ भारती ने इस पर दुःख जताया है और कहा कि यह घटना  बहुत दुखद है. समें जान-माल का भारी नुकसान हुआ है.करीब 20-25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. कई लोगों की जान चली गई है.बचाव कार्य में स्थानीय लोगों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

समाज के सभी वर्गों के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.आग से निकले धुएं के कारण काफी नुकसान हुआ है.आग पर काबू पाने में काफी समय लगा, और इसी वजह से नुकसान का दायरा काफी बढ़ गया है. उधर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस अग्निकांड में 20 लोगों के मरने का दावा करते हुए पिछली घटनाओं का भी जिक्र किया है.

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सौरभ भारद्वाज ने  आग की घटना पर कहा, "फरवरी के अंदर पालन में आग लगी, 9 लोग जलकर मर गए.सरकार ने कहा जांच करवाएंगे लेकिन जांच की रिपोर्ट 3 महीने बाद भी नहीं आई.विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था. अब 20 से 21 लोग यहां जलकर मरे हैं.सरकार को कहना चाहिए कि हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है. लेकिन सरकार ने अपनी टूलकिट सक्रिय कर दी.जो लोग यहां पर मजबूरी वश बाहर से आए हैं, मजबूरी वश छोटे मकानों और होटलों में रहकर अपने परिवार के लोगों का इलाज करवा रहे हैं आप उल्टा उन्हीं पर दोष मढ़ रहे हैं?. सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए.सरकार जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे तो इस तरह से हादसे रुक सकते हैं."

बेसमेंट से शुरू हुई आग 

यहां बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गयी. तकरीबन सुबह 9 बजे बेसमेंट से आग शुरू हुई और तेजी से फैलते हुए पांचवीं मंजिल तक पहुंच गयी. इस अग्निकांड से पूरे इलाके में अफरा-तफरी फ़ैल गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल ने आग बुझाने और बचाव का कार्य शरू किया. अब तक प्राप्त जानकारी में 21 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है.

होटल में 40 लोगों के होने का दावा 

अधिकारियों के मुताबिक होटल में 40 से अधिक लोग मौजूद थे, 37 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जिनमें कई को सांस लेने में तकलीफ और जलन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शुरूआती जांच में रसोई गैस लीक होने से हादसा माना जा रहा है. घटना अपर पीएम मोदी ने दुःख जताते हुए पीड़ितों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं. 

यह भी पढ़ें: Malviya Nagar Fire: मालवीय नगर में भीषण आग पर बोले रेखा सरकार के मंत्री आशीष सूद- थोड़ा सब्र रखिए...

Published at : 03 Jun 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Somnath Bharti Delhi News Fire DELHI NEWS
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