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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'राहुल गांधी ने नेता विपक्ष का धर्म बनाया, अब...' कांग्रेस के धरने पर योगेंद्र यादव का पहला रिएक्शन

'राहुल गांधी ने नेता विपक्ष का धर्म बनाया, अब...' कांग्रेस के धरने पर योगेंद्र यादव का पहला रिएक्शन

Rahul Gandhi Dharna: योगेंद्र यादव ने कहा कि नेता विपक्ष ने विपक्ष का धर्म निभाया है . राहुल गांधी और उनके तमाम साथी प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठे हैं .

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Jul 2026 07:00 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और हालिया विरोध प्रदर्शनों को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के निकट विरोध प्रदर्शन किया.

इस प्रदर्शन पर योगेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष ने विपक्ष का धर्म निभाया है . राहुल गांधी और उनके तमाम साथी प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठे हैं .जब युवा सड़क पर हों, तो विपक्ष का स्थान भी सड़क पर ही होता है. संसद का रास्ता सड़क से होकर जाता है. अब जवाबदेही टाली नहीं जा सकती. अगर आप दिल्ली में हैं, तो अभी प्रधानमंत्री आवास, लोक कल्याण मार्ग के बाहर पहुँचिए. यही समय है.

बता दें छात्रों पर कथित पुलिस बल प्रयोग के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार, 21 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए. राहुल गांधी ने छात्रों को न्याय दिलाने की मांग का समर्थन करने वाले लोगों से भी धरने में शामिल होने की अपील की.

धरना शुरू होने के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. दोनों ने राहुल गांधी से धरना समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों पर अड़े रहते हुए प्रदर्शन जारी रखा.

'7 लोक कल्याण मार्ग' के निकट आयोजित इस धरने में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 'प्रधानमंत्री इस्तीफा दो', 'गुंडागर्दी नहीं चलेगी' और 'छात्रों को न्याय दो' के नारे लगाए. प्रदर्शन में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, पवन खेड़ा और कई अन्य सांसद मौजूद रहे. इस दौरान पुलिस ने लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, शशिकांत सेंथिल समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया.

Published at : 21 Jul 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Delhi News Rahul Gandhi Delhi Politics Yogendra Yadav CONGRESS
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