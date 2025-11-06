देश के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के परिणामों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और लेफ्ट मोर्चे के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. वहीं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की का हाल बुरा है,.

समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अध्यक्ष , वाईस प्रेसिडेंट पद पर लेफ्ट आगे चल रहा है . जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पद पर फिलहाल ABVP आगे है. महासचिव पद के लिए एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे ने वोट लेकर और संयुक्त सचिव पद के लिए 1494 मत लेकर लगातार जोरदार बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं. अन्य पदों पर, अध्यक्ष हेतु, विकास पटेल, और उपाध्यक्ष हेतु तान्या कुमारी ने भी लगातार मजबूत स्थिति बना रखी है. मतगणना की नियमित अपडेट के साथ जेएनयू में छात्रों के बीच अभाविप के लिए बढ़ते जबरजस्त समर्थन एवं वर्चस्व का अंदाजा लगाया जा सकता है.हालांकि इन दोनों पदों पर वोट का फासला बहुत कम है

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 4,340 मतों की गिनती के बाद परिणाम निम्नवत हैं-

अध्यक्ष पद पर

अदिति मिश्रा (लेफ्ट): 1375

विकास पटेल (एबीवीपी): 1192

शिंदे विजयलक्ष्मी (पीएसए): 915

विकास (एनएसयूआई): 341

अंगद सिंह (निर्दलीय): 136

राज रतन राजौरिया (बाप्सा): 180

नोटा 118

शिरासावा इंदु (दिशा): 63

ब्लैंक 33

अमान्य 52

उपाध्यक्ष पद पर

के गोपिका (लेफ्ट): 2146

तान्या कुमारी (एबीवीपी): 1437

शेख शाहनवाज़ (एनएसयूआई): 316

नोटा 324

ब्लैंक 85

अमान्य 32

महासचिव पद पर

राजेश्वर कांत दुबे (एबीवीपी): 1496

सुनील यादव (लेफ्ट): 1367

शुऐब खान (बाप्सा): 592

प्रीति (एनएसयूआई): 361

गोपी कृष्णन यू (एआईएसएफ): 196

नोटा 231

ब्लैंक 62

अमान्य 35

संयुक्त सचिव पद पर

दानिश अली (लेफ्ट): 1447

अनुज दमारा (एबीवीपी): 1494

रवि राज (सीआरजेडी): 684

मनमोहन मित्रुका (पीडीएसयू): 260

कुलदीप ओझा (एनएसयूआई): 167

नोटा 198

ब्लैंक 63

अमान्य 34