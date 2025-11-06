JNUSU Election Results: जेएनयू में ABVP और लेफ्ट के बीच कांटे की टक्कर, जानें- कौन किससे कितना आगे, पीछे
देश के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के परिणामों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और लेफ्ट मोर्चे के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. वहीं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की का हाल बुरा है,.
समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अध्यक्ष , वाईस प्रेसिडेंट पद पर लेफ्ट आगे चल रहा है . जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पद पर फिलहाल ABVP आगे है. महासचिव पद के लिए एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे ने वोट लेकर और संयुक्त सचिव पद के लिए 1494 मत लेकर लगातार जोरदार बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं. अन्य पदों पर, अध्यक्ष हेतु, विकास पटेल, और उपाध्यक्ष हेतु तान्या कुमारी ने भी लगातार मजबूत स्थिति बना रखी है. मतगणना की नियमित अपडेट के साथ जेएनयू में छात्रों के बीच अभाविप के लिए बढ़ते जबरजस्त समर्थन एवं वर्चस्व का अंदाजा लगाया जा सकता है.हालांकि इन दोनों पदों पर वोट का फासला बहुत कम है
उपलब्ध जानकारी के अनुसार 4,340 मतों की गिनती के बाद परिणाम निम्नवत हैं-
अध्यक्ष पद पर
अदिति मिश्रा (लेफ्ट): 1375
विकास पटेल (एबीवीपी): 1192
शिंदे विजयलक्ष्मी (पीएसए): 915
विकास (एनएसयूआई): 341
अंगद सिंह (निर्दलीय): 136
राज रतन राजौरिया (बाप्सा): 180
नोटा 118
शिरासावा इंदु (दिशा): 63
ब्लैंक 33
अमान्य 52
उपाध्यक्ष पद पर
के गोपिका (लेफ्ट): 2146
तान्या कुमारी (एबीवीपी): 1437
शेख शाहनवाज़ (एनएसयूआई): 316
नोटा 324
ब्लैंक 85
अमान्य 32
महासचिव पद पर
राजेश्वर कांत दुबे (एबीवीपी): 1496
सुनील यादव (लेफ्ट): 1367
शुऐब खान (बाप्सा): 592
प्रीति (एनएसयूआई): 361
गोपी कृष्णन यू (एआईएसएफ): 196
नोटा 231
ब्लैंक 62
अमान्य 35
संयुक्त सचिव पद पर
दानिश अली (लेफ्ट): 1447
अनुज दमारा (एबीवीपी): 1494
रवि राज (सीआरजेडी): 684
मनमोहन मित्रुका (पीडीएसयू): 260
कुलदीप ओझा (एनएसयूआई): 167
नोटा 198
ब्लैंक 63
अमान्य 34
