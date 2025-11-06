नवंबर के आते ही अब मौसम अचानक बदलने वाला है. बदलते मौसम का असर राजधानी में आज (6 नवंबर) से ही देखा जा रहा है. उत्तर भारत में मौसम के करवट लेने से दिल्ली-NCR और आस पास के इलाकों में ठंडी हवाओं और गिरते तापमान ने सर्दी की शुरुआत कर दी है.

सुबह-सुबह दिल्ली की सड़कों पर धुंध की चादर छाई देखी गई, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि 6 नवंबर से ठंड और बढ़ने वाली है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात में ठिठुरन महसूस होगी और हवा की नमी के कारण प्रदूषण का असर और गहराएगा.

Delhi-NCR में प्रदूषण बरकरार

राजधानी में बीते 24 घंटे में हवाओं की रफ्तार करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है. हालांकि 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर कम दिखा और हल्के बादलों की आवाजाही के अलावा कोई बारिश नहीं हुई. इस कारण प्रदूषण से राहत नहीं मिल पाई है. CPCB के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) करीब 202 दर्ज किया गया, लेकिन असल में हवा की गुणवत्ता और खराब महसूस की जा रही है. सुबह के समय दिल्ली-NCR पर धुंध की मोटी परत छाई रहती है जबकि दिन में हल्की धूप निकलती है.

प्रदूषण स्तर खतरनाक, AQI 600 के पार

दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता ‘Poor’ से ‘Severe’ श्रेणी में पहुंच गई है. सुबह के समय कुछ जगहों पर AQI 600 से ऊपर दर्ज किया गया. प्रदूषण के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पूसा में AQI 276, पंजाबी बाग में AQI 265 AQI, चांदनी चौक में 282, ITO 284 है.

लगभग सभी प्रमुख इलाकों में हवा की स्थिति खराब बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली और पराली के मौसम में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है.

6 नवंबर से बढ़ेगी ठंड, दिन और रात के तापमान में गिरावट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 6 नवंबर से 11 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा, लेकिन धुंध और ठंड का असर बढ़ेगा. कोहरे की संभावना नहीं है, पर तापमान में भारी गिरावट होगी. न्यूनतम तापमान 14 से घटकर 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है. बारिश की कोई संभावना नहीं है, पर सर्द हवाएं चलने से मौसम ठंडा रहेगा. विभाग के मुताबिक 11 नवंबर के बाद की स्थिति पर नया अपडेट जल्द जारी किया जाएगा.