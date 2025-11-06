हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्लीवालों आज से बढ़ेगी ठंड, हवा में नमी और प्रदूषण दोहरा असर! मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Delhi Weather: दिल्लीवालों आज से बढ़ेगी ठंड, हवा में नमी और प्रदूषण दोहरा असर! मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Delhi Weather Today: उत्तर भारत में ठंड की दस्तक के साथ Delhi-NCR में तापमान गिरा और धुंध बढ़ी है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्द हवाएं तेज हुईं, जबकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 06 Nov 2025 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

नवंबर के आते ही अब मौसम अचानक बदलने वाला है. बदलते मौसम का असर राजधानी में आज (6 नवंबर) से ही देखा जा रहा है. उत्तर भारत में मौसम के करवट लेने से दिल्ली-NCR और आस पास के इलाकों में ठंडी हवाओं और गिरते तापमान ने सर्दी की शुरुआत कर दी है. 

सुबह-सुबह दिल्ली की सड़कों पर धुंध की चादर छाई देखी गई, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि 6 नवंबर से ठंड और बढ़ने वाली है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात में ठिठुरन महसूस होगी और हवा की नमी के कारण प्रदूषण का असर और गहराएगा.

Delhi-NCR में प्रदूषण बरकरार

राजधानी में बीते 24 घंटे में हवाओं की रफ्तार करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है. हालांकि 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर कम दिखा और हल्के बादलों की आवाजाही के अलावा कोई बारिश नहीं हुई. इस कारण प्रदूषण से राहत नहीं मिल पाई है. CPCB के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) करीब 202 दर्ज किया गया, लेकिन असल में हवा की गुणवत्ता और खराब महसूस की जा रही है. सुबह के समय दिल्ली-NCR पर धुंध की मोटी परत छाई रहती है जबकि दिन में हल्की धूप निकलती है.

प्रदूषण स्तर खतरनाक, AQI 600 के पार

दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता ‘Poor’ से ‘Severe’ श्रेणी में पहुंच गई है. सुबह के समय कुछ जगहों पर AQI 600 से ऊपर दर्ज किया गया. प्रदूषण के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पूसा में AQI 276, पंजाबी बाग में AQI 265 AQI, चांदनी चौक में 282, ITO 284 है.

लगभग सभी प्रमुख इलाकों में हवा की स्थिति खराब बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली और पराली के मौसम में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है.

6 नवंबर से बढ़ेगी ठंड, दिन और रात के तापमान में गिरावट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 6 नवंबर से 11 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा, लेकिन धुंध और ठंड का असर बढ़ेगा. कोहरे की संभावना नहीं है, पर तापमान में भारी गिरावट होगी. न्यूनतम तापमान 14 से घटकर 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है. बारिश की कोई संभावना नहीं है, पर सर्द हवाएं चलने से मौसम ठंडा रहेगा. विभाग के मुताबिक 11 नवंबर के बाद की स्थिति पर नया अपडेट जल्द जारी किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 06 Nov 2025 06:53 AM (IST)
Tags :
Delhi Weather' DELHI NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले Gen Z का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
क्रिकेट
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले Gen Z का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
क्रिकेट
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
बॉलीवुड
Haq Screening: ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
हेल्थ
स्मोकिंग की आदत या प्रदूषण से खराब हुए फेफड़े दोबारा हो सकते हैं ठीक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
स्मोकिंग की आदत या प्रदूषण से खराब हुए फेफड़े दोबारा हो सकते हैं ठीक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
जनरल नॉलेज
ये है दुनिया की सबसे संकरी नदी, जिसे एक छलांग में भी कर सकते हैं पार
ये है दुनिया की सबसे संकरी नदी, जिसे एक छलांग में भी कर सकते हैं पार
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget