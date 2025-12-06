दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने से यात्री बेबस, जानें अब कैसे हैं हालात

इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी के बाद फ्लाइट संचालन अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) ने यात्रियों को इस बाबत सूचना देते हुए किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है.

हालांकि इंडिगो एयरलाइंस की कुछ उड़ानें अभी प्रभावित हैं. एयरपोर्ट की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि उनकी टीम सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय करके यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के प्रयासों में लगी हुई है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से धैर्य और सहयोग की अपील की है.

यात्रियों के लिए सलाह और अपडेट

उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और एक सहज यात्रा अनुभव उनके लिए प्राथमिकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे नई जानकारी के लिए एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. आईजीआई एयरपोर्ट ने यह भी बताया कि टीम लगातार सभी एयरलाइंस और संबंधित एजेंसियों के साथ काम कर रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके, सामान्य संचालन बहाल किया जा सके.

दिल्ली एयरपोर्ट का महत्व और वर्तमान स्थिति

अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों का अनुभव सुचारू और सुरक्षित बने, इसके लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं. इस समय यात्रियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण अभी जारी है. इस एयरपोर्ट की बात करें तो कुल 54 उड़ानें रवाना होने से पहले रद्द की गई हैं और 52 उड़ानें आगमन के लिए रद्द की गई हैं. 150 से ज्यादा जगहों से जुड़ा दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के 9वें सबसे बिजी एयरपोर्ट के तौर पर रैंक किया गया है. यह दुनियाभर में लाखों यात्रियों को जोड़नेवाला एक पसंदीदा ट्रांजिट हब है और दिल्ली एयरपोर्ट को लगातार सातवें साल स्काईट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट चुना गया है.