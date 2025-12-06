भोपाल: बेटी की शादी छूटी...इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल ने माता-पिता का तोड़ा सपना

इंडिगो की कई उड़ानों के अचानक रद्द होने से यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. भोपाल एयरपोर्ट पर हालात ऐसे हैं कि लोग घंटों से फंसे हैं और उनका पूरा शेड्यूल अस्त-व्यस्त हो चुका है. इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया, जहां माता-पिता अपनी ही बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं.

एबीपी संवाददाता ने जब दंपति से बात की तो उन्होंने बताया कि वे मुंबई होते हुए तिरुवनंतपुरम जाने वाले थे. उनकी बेटी की शादी के कार्यक्रम आज रात से शुरू हो रहे हैं, लेकिन उड़ान रद्द होने के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है. सड़क मार्ग से यात्रा करने में लगभग 36 घंटे लगेंगे, जबकि दूसरी एयरलाइंस में टिकट मिलना लगभग असंभव है. ट्रेन से भी समय पर पहुंच पाना नामुमकिन है. दोनों माता-पिता बेहद भावुक हैं और बार-बार एयरलाइंस स्टाफ से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है.

मैसेज की अस्पष्टता ने बढ़ाई यात्रियों की मुसीबत

जानकारी के अनुसार, इस बीच एक अन्य यात्री की कहानी भी सामने आई है, जो इंडिगो की ओर से भेजे गए अस्पष्ट मैसेज का शिकार हो गए. उन्होंने बताया कि पहले उन्हें उड़ान रद्द होने का संदेश मिला. घबराकर वे सड़क के रास्ते इंदौर पहुंच गए. इंदौर पहुंचते ही दूसरा मैसेज आया कि उड़ान संचालित होगी. मजबूर होकर वे वापस सड़क से भोपाल लौटे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर दोबारा पता चला कि फ्लाइट फिर से रद्द कर दी गई है. यात्री ने इसे सबसे खराब यात्रा अनुभव बताया और एयरलाइन की सूचना व्यवस्था पर सवाल उठाए.

एनआरआई कपल को लगी 1 लाख रुपए की मजबूरी

एक एनआरआई कपल भी अपनी परेशानी साझा करते दिखा. उन्हें मुंबई जाना था, लेकिन फ्लाइट रद्द होने के बाद उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचा. दूसरी एयरलाइंस में सीटें बेहद महंगी हैं और कम समय में कोई आर्थिक विकल्प उपलब्ध नहीं था. मजबूर होकर उन्हें लगभग 1 लाख रुपए का टिकट लेकर मुंबई उड़ान भरनी पड़ी. दंपति ने कहा कि एयरलाइन को ऐसे हालात में यात्रियों को विकल्प और स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए, ताकि आर्थिक और मानसिक तनाव कम हो सके.

लगातार कैंसिलेशन से बढ़ा तनाव

लगातार उड़ानें रद्द होने और संदेशों की अस्पष्टता के चलते कई लोग अपनी जरूरी यात्राएं, समारोह और मीटिंग्स मिस करने पर मजबूर हो रहे हैं. भोपाल एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती जा रही है और यात्री एयरलाइन के काउंटरों पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं.

लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि तकनीकी या अन्य कारणों से उड़ानें रद्द की जा रही हैं तो इसकी स्पष्ट, समय पर और भरोसेमंद सूचना यात्रियों को क्यों नहीं दी जा रही. फिलहाल, यात्रियों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही और कई लोगों का दिन भर का कार्यक्रम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है.

