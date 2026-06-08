दिल्ली-NCR में पारा फिर 42 डिग्री तक पहुंचने के आसार, 11-12 जून को फिर बरसेंगे बादल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 11-12 जून को बारिश और तेज़ हवाएँ तापमान घटाएगी.

रविवार को दिल्ली के मौसम में अचानक आये बदलाव और राजधानी के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश के कारण भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट के पास के दृश्यों में एयरपोर्ट के आस-पास के कई इलाकों में बारिश हुई. रविवार (7 जून) को अधिकतम तापमान लगभग 41.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि मंगलवार तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इस तरह से तापमान के बढ़ने से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी और उमस परेशान कर सकती है. हालांकि, मौसम विभाग ने कहा है कि 11 और 12 जून को हल्की बारिश के साथ 60 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आयेगी. इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगाी.

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कैसा रहा पिछले 24 घंटों का मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान में लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी में न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर (1.6 से 3.0 डिग्री सेल्सियस) रहा और बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस) रहा. इस दौरान दिल्ली में पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम हवाएं चलीं, जिसकी गति 20-25 किमी प्रति घंटा रहीं.

कैसा रहेगा आज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी परेशान करेगी क्योंकि सोमवार (8 जून) को न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 41-43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ मौसम बदलने की संभावना है. आज दिन के दौरान सतह पर तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी.

मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 जून तक न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान कुछ खास बदलाव नहीं होगा. हालांकि, इसके बाद तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी.

मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों सावधान रहने की सलाह दी है. इस दौरान लोगों को हल्के व ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.

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