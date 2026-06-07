Punjab Weather Update: पंजाब में कब बदलेगा मौसम? जानें बारिश और हीटवेव का पूरा अपडेट

Punjab Heatwave Alert: पंजाब में 7 जून से मौसम साफ बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 8 जून से 12 जून तक राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव के लिए येलो अलर्ट है. इसके बाद कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम बदलने के आसार हैं.

शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. बठिंडा राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिक तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. फिलहाल मौसम विभाग ने राज्य के 20 जिलों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है. हालांकि, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

बिजली की मांग 12 हजार मेगावाट के पार

बढ़ती गर्मी का असर बिजली की खपत पर भी साफ दिखाई दे रहा है. पिछले कई दिनों से बिजली की मांग 10 हजार मेगावाट के आसपास बनी हुई थी, लेकिन शनिवार को शाम 4 बजे तक बिजली की मांग 12,000 मेगावाट से अधिक पहुंच गई. दोपहर 3 बजे बिजली की मांग 12,358 मेगावाट दर्ज की गई.

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इस दौरान राज्य का अपना उत्पादन करीब 4,000 मेगावाट रहा, जबकि लगभग 6,800 मेगावाट बिजली केंद्र से खरीदी गई. शाम होते-होते मांग घटकर करीब 11 हजार मेगावाट पर पहुंच गई.

अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी मानसून इस समय धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ अन्य हिस्सों तक पहुंचने के लिए मौसमी हालात अनुकूल हैं.

वहीं जम्मू और कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. इससे उत्तरी भारत के पहाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आ सकता है और ऊपरी वायुमंडलीय प्रणाली के कारण उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

कब होगी हीटवेव की वापसी?

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, 8 जून से 11 जून तक कई स्थानों पर हीटवेव की स्थिति बन सकती है. अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है. वहीं 11 और 12 जून को कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

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