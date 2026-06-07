गर्मी, बरसात या सर्दी? आखिर किस मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है EV की बैटरी

EV Battery Performance: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. बढ़ते पेट्रोल और डीजल खर्च के बीच लोग EV को भविष्य का बेहतर विकल्प मान रहे हैं. लेकिन EV खरीदने से पहले एक सवाल लगभग हर ग्राहक के मन में आता है कि आखिर किस मौसम में बैटरी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है. कई लोग मानते हैं कि तेज गर्मी बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि सर्दी में EV की हालत ज्यादा खराब होती है.

हाल ही में सामने आई एक रिसर्च ने इस बहस पर काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है. अध्ययन में अलग-अलग मौसम में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और रेंज पर पड़ने वाले असर को समझा गया. नतीजे बताते हैं कि मौसम का प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन हर मौसम का असर अलग तरीके से दिखाई देता है. ऐसे में EV मालिकों के लिए इन बातों को समझना काफी जरूरी है.

सर्दी में सबसे ज्यादा घट सकती है EV की रेंज

रिसर्च के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी पर सबसे ज्यादा असर ठंडे मौसम का देखा गया. सर्दियों में तापमान कम होने के कारण बैटरी की क्षमता अस्थायी रूप से घट सकती है. इसका सीधा असर वाहन की ड्राइविंग रेंज पर पड़ता है. कई मामलों में EV एक बार चार्ज करने पर सामान्य दिनों की तुलना में कम दूरी तय कर पाती है. इसकी वजह यह है कि कम तापमान में बैटरी के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है.

साथ ही केबिन को गर्म रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल भी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करता है. यही कारण है कि सर्दियों में कई EV मालिक रेंज कम होने की शिकायत करते हैं. हालांकि यह असर स्थायी नहीं होता और मौसम सामान्य होने पर बैटरी का प्रदर्शन भी सामान्य हो जाता है.

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गर्मी और बारिश में क्या होता है असर?

गर्मी के मौसम में भी EV बैटरी पर असर पड़ सकता है, लेकिन आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तापमान नियंत्रण सिस्टम दिए जाते हैं. बहुत ज्यादा गर्मी में बैटरी को ठंडा रखने के लिए ऊर्जा खर्च होती है, जिससे रेंज पर हल्का असर दिखाई दे सकता है. वहीं बारिश का प्रभाव सीधे बैटरी की क्षमता पर नहीं पड़ता. आज की आधुनिक EV को पानी और नमी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है.

इसलिए सामान्य बारिश में बैटरी को नुकसान होने की संभावना बेहद कम होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि EV मालिकों को मौसम के अनुसार चार्जिंग और ड्राइविंग की आदतों में छोटे बदलाव करने चाहिए. कुल मिलाकर रिसर्च यह बताती है कि सर्दी का मौसम EV की रेंज पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, जबकि गर्मी और बारिश का प्रभाव अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है. सही देखभाल के साथ हर मौसम में EV का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है.

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