रांची छात्र आंदोलन पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, JMM सरकार से की ये अपील

झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 17 दिनों से जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. सोमवार को छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा मार्च का ऐलान किया. इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया है. इस दौरान कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है.

वहीं आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. अरविंद केजरीवाल रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं. केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मैं झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करता है. साथ ही सरकार से तुरंत उनकी मांगों को पूरा करने की अपील करता हूं." केजरीवाल ने लाठीचार्ज को लेकर कहा, "छात्रों के खिलाफ हिंसा कतई बर्दास्त नहीं है."

I support the demands of the protesting students in Jharkhand and appeal to the govt to resolve their issues immediately. Violence against students is simply unacceptable — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 11, 2026

छात्रों के मार्च के दौरान लाठीचार्ज

झारखंड विधानसभा के पास सोमवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में महिलाओं सहित उनके कई साथी घायल हुए हैं, वहीं रांची के नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी एसपी) पारस राणा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव में चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

पुलिस द्वारा दोबारा लाठीचार्ज किए जाने के बावजूद उन्होंने मांगें पूरी होने तक हटने से इनकार कर दिया.भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन के 17वें दिन सुबह करीब साढ़े 10 बजे पुराने विधानसभा भवन के बाहर से मार्च शुरू हुआ. यह मार्च मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 51वें जन्मदिन के दिन निकाला गया.

9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं छात्र नेता देवेंद्र महतो

इस मुद्दे को लेकर नौ दिन से अनशन कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के नेता देवेंद्र नाथ महतो एंबुलेंस से मार्च में शामिल हुए. उनके हाथ में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन का चित्र था.

महतो ने कहा, "कोई भी सरकार लाठी, गोली और बंदूक के दम पर नहीं चलाई जा सकती. सरकार जनता को संतुष्ट रखकर चलाई जाती है. आज सत्याग्रह का 17वां दिन है और मैं नौ दिनों से भूख हड़ताल पर हूं. उन्होंने मुझे भी प्रताड़ित किया और जबरन एम्बुलेंस में बिठा दिया, लेकिन मैं यह लड़ाई जारी रखूंगा.

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